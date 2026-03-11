Conquista Cristian Castro a su público, con su concierto en el Auditorio Nacional

El cantante mexicano Cristian Castro ofreció un concierto cargado de nostalgia, humor y romance en el Auditorio Nacional, donde miles de fanáticos corearon algunos de los temas más emblemáticos de su carrera.

Vestido de morado y con un escenario iluminado por pantallas con estética de videojuego de neón, el intérprete apareció entre aplausos para abrir la noche con Se fue el sol. Desde los primeros minutos dejó claro que su característica voz y sus potentes agudos siguen intactos.

“Hola México”, saludó el cantante antes de continuar con “En este bar”, mientras animaba al público a participar dividiéndolo entre izquierda y derecha para ver quién cantaba con más energía.

A lo largo del espectáculo, el cantante construyó una atmósfera cargada de recuerdos que alcanzó uno de sus momentos más comentados cuando lanzó una pregunta directa al público ¿Quién vino a llorar?, es martes y están medio más o menos, ¿verdad? Es difícil llorar en martes... ¿sí puedes?”, expresó.

El cantante también se permitió bromear sobre su apariencia, asegurando que ha bajado de peso gracias a un método sencillo, “dejar de comer migajón”, lo que generó carcajadas entre los asistentes, detalla el portal cadenapolitica.com

Uno de los momentos más curiosos de la noche ocurrió cuando pidió un plumón para firmar un plátano. Minutos antes había prometido la fruta como premio a quien recordara la canción “Solo dame una noche”, por lo que autografió la “banana” y la lanzó al público.