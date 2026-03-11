Conquista Cristian Castro a su público, con su concierto en el Auditorio Nacional

El cantante mexicano Cristian Castro ofreció un concierto cargado de nostalgia, humor y romance en el Auditorio Nacional, donde miles de fanáticos corearon algunos de los temas más emblemáticos de su carrera.
Vestido de morado y con un escenario iluminado por pantallas con estética de videojuego de neón, el intérprete apareció entre aplausos para abrir la noche con Se fue el sol. Desde los primeros minutos dejó claro que su característica voz y sus potentes agudos siguen intactos.
“Hola México”, saludó el cantante antes de continuar con “En este bar”, mientras animaba al público a participar dividiéndolo entre izquierda y derecha para ver quién cantaba con más energía.
A lo largo del espectáculo, el cantante construyó una atmósfera cargada de recuerdos que alcanzó uno de sus momentos más comentados cuando lanzó una pregunta directa al público ¿Quién vino a llorar?, es martes y están medio más o menos, ¿verdad? Es difícil llorar en martes... ¿sí puedes?”, expresó.
El cantante también se permitió bromear sobre su apariencia, asegurando que ha bajado de peso gracias a un método sencillo, “dejar de comer migajón”, lo que generó carcajadas entre los asistentes, detalla el portal cadenapolitica.com
Uno de los momentos más curiosos de la noche ocurrió cuando pidió un plumón para firmar un plátano. Minutos antes había prometido la fruta como premio a quien recordara la canción “Solo dame una noche”, por lo que autografió la “banana” y la lanzó al público.
Durante el concierto también interpretó It’s a Heartache, de Bonnie Tyler, y sorprendió al mezclar Lloviendo estrellas con el coro de Friday I’m in Love, de The Cure.
Entre los asistentes, se contó con la presencia del campeón de box, Julio César Chávez, quien, además tuvo la oportunidad de acercarse al escenario y saludar al cantante, desatando la algarabía de los presentes.
La amistad entre Cristian Castro y Julio César Chávez volvió a quedar en evidencia durante uno de los conciertos más importantes del cantante en el Auditorio Nacional.
El intérprete sorprendió al público al detener el espectáculo para invitar al escenario al legendario boxeador.
Aunque el hijo de Verónica Castro no explicó con detalle lo que sentía en ese momento, su reacción dejó ver lo emocionado y agradecido que estaba por la presencia de Chávez en el concierto.
Durante el espectáculo, las luces del recinto se apagaron de forma inesperada. Instantes después, Cristian Castro pidió al público que recibiera con aplausos al ex campeón mundial de boxeo.
Cuando Chávez se acercó al escenario, el cantante lo recibió con entusiasmo. Le tomó las manos, le agradeció en varias ocasiones su presencia y finalmente besó su mano. El gesto provocó una ovación inmediata entre los asistentes.
El boxeador también respondió con afecto. Lo abrazó y compartieron unas breves palabras mientras el público reaccionaba con aplausos y gritos que llenaron el Auditorio Nacional.
En medio de ese momento, Cristian Castro dijo al micrófono: “Como todo un antagonista y no un protagonista, en el público hoy se encuentra Julio César Chávez y quiero pedir el mejor de los aplausos a este señor. Qué hermoso, mirarte es lo más lindo, gracias”.
La relación entre Cristian Castro y Julio César Chávez es una de las amistades más conocidas entre el mundo del espectáculo y el deporte en México.
A lo largo del tiempo, su vínculo estuvo marcado por el respeto mutuo, el apoyo en momentos difíciles y la admiración que ambos se tienen.