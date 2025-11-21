$!Conquista Diana Laura el Lienzo Charro de la Expo Feria Ganadera Sinaloa 2025

La cantante Diana Laura se presentó con éxito en el Lienzo Charro de la Expo Feria Ganadera Sinaloa 2025, donde ofreció un espectáculo que destacó por su energía, calidad vocal y la conexión inmediata que logró establecer con las familias sinaloenses que se dieron cita para disfrutar de las actividades de esta edición.
Desde su llegada al escenario, la artista mantuvo un ambiente de entusiasmo mediante un repertorio que combinó temas propios y versiones dentro del regional mexicano y el pop latino, acompañada de una producción cuidada y músicos en vivo que enriquecieron la experiencia del público.
Su presentación se enmarca en una trayectoria en crecimiento, ya que en los últimos meses ha participado en diversos escenarios de Sonora, Durango, Jalisco y Baja California, consolidándose como una de las voces femeninas emergentes con mayor proyección.
El recibimiento del público en Sinaloa reafirmó ese impulso y convirtió su actuación en uno de los momentos más destacados de la jornada.
La Expo Feria Ganadera Sinaloa 2025 continúa fortaleciendo su papel como un espacio de tradición, convivencia familiar y promoción del talento regional, ofreciendo a las y los visitantes actividades recreativas, espectáculos musicales y espacios que reflejan la esencia ganadera del estado.
En este sentido, el Teatro del Pueblo mantiene una cartelera variada que busca atender los diferentes gustos del público y fortalecer el ambiente festivo de la exposición.
En la programación musical, el viernes 21 de noviembre se presentan Los Sheles, Banda Punto Medio y La Explosiva Sonora Dinamita; el sábado 22 subirán al escenario Los 2 de la S, Organización Zeta, Los Tíos y Los de Valencia; mientras que el domingo 23 será el turno de Pequeño Norte, Maestría Suprema, Nuevo Ascenso y Los Muros, continuando con la oferta artística que distingue a este espacio.
Finalmente, la Expo Feria Ganadera Sinaloa 2025 recuerda al público que sus instalaciones permanecen abiertas en un horario de 16:00 a 23:00 horas, con un costo general de acceso de 50 pesos, permitiendo que las familias sinaloenses disfruten de una opción accesible, segura y pensada para todas y todos.