$!Conquista Diana Laura el Lienzo Charro de la Expo Feria Ganadera Sinaloa 2025

La cantante Diana Laura se presentó con éxito en el Lienzo Charro de la Expo Feria Ganadera Sinaloa 2025, donde ofreció un espectáculo que destacó por su energía, calidad vocal y la conexión inmediata que logró establecer con las familias sinaloenses que se dieron cita para disfrutar de las actividades de esta edición. Desde su llegada al escenario, la artista mantuvo un ambiente de entusiasmo mediante un repertorio que combinó temas propios y versiones dentro del regional mexicano y el pop latino, acompañada de una producción cuidada y músicos en vivo que enriquecieron la experiencia del público.

Su presentación se enmarca en una trayectoria en crecimiento, ya que en los últimos meses ha participado en diversos escenarios de Sonora, Durango, Jalisco y Baja California, consolidándose como una de las voces femeninas emergentes con mayor proyección. El recibimiento del público en Sinaloa reafirmó ese impulso y convirtió su actuación en uno de los momentos más destacados de la jornada. La Expo Feria Ganadera Sinaloa 2025 continúa fortaleciendo su papel como un espacio de tradición, convivencia familiar y promoción del talento regional, ofreciendo a las y los visitantes actividades recreativas, espectáculos musicales y espacios que reflejan la esencia ganadera del estado.