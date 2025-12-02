Conquista Dua Lipa a los mexicanos en concierto

La cantante británica Dua Lipa conquistó a los mexicanos en el concierto que ofreció en el Estadio GNP Seguros, y los sorprendió al interpretar en español el cover de “Bésame mucho”.

Con “Bésame mucho” deleitó a miles de almas que asistieron a la primera fecha del Radical Optimist Tour, misma que fue compuesta por Consuelo Velázquez y pese a haber sido interpretada por Luis Miguel, su primera versión fue en 1941 con Emilio Tuero.

“Hoy quiero honrar a una gran compositora mexicana: Consuelito Velázquez. Esta canción está muy cerca del corazón de tanta gente en el mundo. Me encanta porque la historia dice que ella ni siquiera había sido besada cuando la escribió... y creo que los compositores escribimos nuestros sueños. Por eso esta canción. Si la conocen, canten conmigo”, dijo.

Desde horas antes se vieron imágenes de los fans de la zona General A que acudieron temprano al recinto para tener un lugar cercano al escenario, así como la apertura de la Taquería “La Dua”.

Con su música sonando a todo volumen y el local decorado con los colores rojo, blanco y celeste que identifican a Radical Optimism, su más reciente álbum, la taquería es un efímero templo para sus fans, que no paraban de hacerse fotos y videos, mientras comían o se lanzaban a bailar sus canciones favoritas.

“Estar aquí esta noche es la cereza del pastel, y es la única manera en la que quería cerrar este tour. Muchas, muchas gracias por hacerme sentir tan en casa. Siento una conexión muy, muy profunda con este país y su hermosa gente, siempre voy a volver”, aseguró, de acuerdo con informador.mx.

Dua Lipa compartió grandes éxitos y coreografías, al ritmo de temas como “New Rules”, “Levitating”, “Houdini” o “One kiss”.

“He soñado con esta noche desde que inicié el tour y con cómo se iba a sentir estar de vuelta aquí. Me siento muy agradecida. No dejo de pensar en todos los momentos increíbles que he vivido aquí... Gracias por su amor y su apoyo”, finalizó.

