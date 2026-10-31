Conquista Karol G el número 1 en la lista del Latin Airplay de Billboard, con el tema ‘Ahí’

Karol G se reemplaza a sí misma en el No. 1 de la lista Latin Airplay de Billboard con su colaboración con Drake Ahí, que sube del segundo al primer lugar y supera a su líder por dos semanas BbY WOW, junto a Judeline y rusowsky, en el chart con fecha del 31 de octubre.
Ahí, lanzada en agosto como parte de su álbum No Me Arrepiento De Sentir Tanto (a través de Bichota/Interscope Capitol), se convierte en el 23 número 1 de su carrera en este listado, gracias a un aumento del 5 por ciento en impresiones de audiencia en todos los formatos latinos durante la semana de seguimiento del 16 al 22 de octubre, según Luminate.
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Con este logro, Karol G supera a Prince Royce y se posiciona como la décima artista con más éxitos numero 1 en la historia del chart, señala billboard.com
Entre las mujeres, solo está detrás de Shakira, quien tiene 25. Este también es su tercer número 1 de 2026, después de Coleccionando heridas con Marco Antonio Solís, y BbY WOW.
Karol G ha obtenido múltiples números 1 cada año desde 2018, cuando logró sus primeros liderazgos en el listado con Mi cama junto a J Balvin y la colaboración de Nicky Jam, y Calypso con Luis Fonsi y Stefflon Don.
Ahí también marca el tercer número 1 de Drake en la lista Latin Airplay, después de sus colaboraciones en Odio con Romeo Santos en 2014 y MIA con Bad Bunny en 2018.
El tema también lidera en otro frente radial, subiendo al puesto número 1 en la lista Latin Rhythm Airplay de esta semana. Es el 20 número 1 de Karol G en este chart, empatando con Wisin, Yandel y Wisin & Yandel (acreditados como dúo oficial) como los actos con la sexta mayor cantidad de éxitos. Por su parte, es el segundo número 1 de Drake en Latin Rhythm Airplay, después de MIA.
En otros charts, Ahí se ubica en la posición 3 en la lista multimétrica Hot Latin Songs, donde pasó una semana en el puesto 1, y ocupa el la posición 88 en el Billboard Hot 100 después de debutar y alcanzar su máximo en el puesto 44.