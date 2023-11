“Estoy muy contenta de estar aquí y conocer Culiacán, me ha parecido una ciudad muy bonita, me siento honrada de que me haya invitado a esta expo que está muy padre para enseñarles una que otra receta a todas las personas que van a estar aquí y que quieren aprender de la gastronomía”, detalló

Luciendo su filipina en color rosa, short, tenis y un gran moño en color negro, la chefsita empezó su taller preparando una malteada de mazapán y posteriormente una carlota de durazno.

En primer terminó preparó la malteada de mazapán, haciendo uso de ingredientes sencillos y fáciles de conseguir, como un tokin de nata, leche condensada, agregándolos todos juntos en una licuadora con hielo para dejarlo a punto de frapé, para decorarlo finalmente con pedacitos de mazapán.

Naty compartió que tomó la decisión de preparar estas recetas no solo por su sencillez en su preparación, sino porque son importantes para ellas al considerarlas un arte dentro de la cocina, además porque la repostería requiere de mucha paciencia, sin dejar de lado que son dos de sus recetas favoritas que disfruta preparar en su casa a su familia.

La carlota de durazno, explicó a los estudiantes es un pan de tres leches al que puso agregó un betún de queso el cual preparó de manera sencilla, utilizando espátulas, licuadora, entre otros aditamentos, guiando a los presentes paso a paso en su procedimiento, para decorarlo finalmente con un recetón de ganache y trocitos de durazno.

“Yo deseo que los estudiantes se lleven un aprendizaje de esto, que no por ser una receta sencilla signifique que no eres grande, hay muchas personas que me dijeron que por ser chiquita no iba a poder, y demostré que sí pude, no importa la edad, sí se puede y los invito a que cumplan sus sueños”.