Tras nueve años de ausencia, Madonna regresó a México y conquistó al público con su espectáculo The Celebration Tour, el primero de cinco en la capital del país.

Más de 16 mil personas abarrotaron el Palacio de los Deportes para aplaudir a la Reina del Pop y sus 40 años de trayectoria.

El concierto inició con Nothing Really Matters, descendiendo de una plataforma circular, vestida de negro y una corona.

La cantante puso a todos a bailar con Everybody, el primer sencillo que lanzó en 1982. Después de saludar a su público, Madonna no dudó en poner a cantar a sus fans recordaron la esencia neoyorquina de los años 80 con Into The Groove.