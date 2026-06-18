Conquista Maná a Guadalajara con concierto gratuito

La fiesta del Mundial 2026 continúa, después de la probadita que brindó el grupo de rock Maná en la pasada inauguración, la reconocida agrupación jalisciense, brindó un concierto especial en su natal Guadalajara, reuniendo a miles de fans en la emblemática Glorieta La Minerva. Maná es una de las agrupaciones originarias de Guadalajara, Jalisco, que ha conquistado importantes escenarios nacionales e internacionales con una trayectoria que convirtió al rock en español en un fenómeno internacional. Por ello, tras ser uno de los grupos de artistas invitados a esta justa deportiva, la celebración tenía que continuar con un concierto en su ciudad natal, y en uno de los escenarios más emblemáticos y representativos de la ciudad. El evento forma parte de las actividades que acompañan el ambiente mundialista y busca reunir tanto a locales como a visitantes que llegaron desde distintos países para vivir la fiesta deportiva. Ahí al pie de la glorieta, éxitos como Rayando el sol, Oye mi amor, Clavado en un bar y Mariposa Traicionera, En el muelle de San Blas, Eres mi religión, Déjame entrar, Me Vale, entre otros temas que les ha fama y proyección internacional, formaron parte del setlist que miles de jaliscienses y demás visitantes corearon durante el concierto. Evento que contó con un importante escenario, pantallas a lo largo de la avenida, despliegue de tecnología, música, cargado además con ese sello de identidad de una nación que vibró al ritmo de rock, en un encuentro que quedará en la memoria de los mexicanos, logrando reunir de acuerdo a las autoridades de Protección Civil, a más de 170 mil personas.

Desde que el grupo informó del concierto en sus redes sociales, dejaron claro que este sería un gran regalo para su gente, y así fue, Fer, Alex, Juan y Sergio arribaron a la glorieta entre miles de personas que desde días antes acamparon para obtener la mejor ubicación y así vivir la experiencia de un concierto que se suma a su Vivir sin aire Tour 2026. Previo a su presentación, Maná ofreció una rueda de prensa en la que compartieron sus impresiones en torno a este concierto y su participación en el Mundial 2026.

”Creo que es el evento donde más gente nos ha visto en la historia de nuestra carrera. Tenemos esta sorpresa grande que los manás hemos trabajado durante 40 años, y llega este momento tan satisfactorio no solo para México, sino también para Maná, que nos dan quebrada para abrir el mundial, en el que echamos todo el corazón”, dijo Fer Olvera, vocalista del grupo. Respecto a qué mensaje envía Maná al encabezar una de las celebraciones más importantes del mundo, Alex, baterista en la agrupación, detalló que tiene un significado especial.

Maná en rueda de prensa previo a su concierto en La Minerva.

“Es la primera vez que vamos a hacer un concierto gratis en la ciudad donde nacimos, donde empezaron esos sueños de alguna vez ser una banda famosa, aunque fuera en México y ve hasta dónde ha llegado esto, eso se lo tenemos que agradecer mucho a los fans, no sólo de Guadalajara, de todo México, porque de aquí salimos para el resto del mundo”, subrayó Alex. Agregó que no dudaría que sería una noche histórica. “Hace falta mucha alegría en este país, mucha energía positiva, y poder reunir a toda la gente ahí, a la que se sumará la que viene de fuera, hay que demostrar que los tapatíos sabemos hacer las cosas muy bien, echando una buena fiesta y mucho rock and roll”, resaltó.

El concierto reunió a más de 170 mil personas.

La banda resaltó también que a lo largo de 40 años de carrera, Maná se ha ganado el cariño y el amor de los tapatíos a base de esfuerzo, de tocadas. “Creo que este evento es la cereza del pastel para que los tapatíos digan ¡órale con mi banda!, somos tapatíos”, expresó Fer. Sergio Vallín, el guitarrista de la banda, expresó que si bien participar en el mundial es sin duda en los momentos más importantes de su carrera, lo son también todos y cada uno de los conciertos que han dado. “Nunca habíamos tenido la experiencia de estar en un mundial y fue algo increíble, estamos acostumbrados tocar para muchas personas, pero lo del mundial fue algo increíble, sentir a todo México unido ahí con Maná fue genial”, expresó

La banda interpretó sus mejores éxitos.