Conquista Raúl Hernández Jr. Monterrey, canta ante 17 mil personas

El fin de semana Raúl Hernández Jr. tuvo una noche que recordará toda su vida, se presentó en el escenario de la Arena Monterrey ante más de 17 mil personas, donde vivió uno de esos momentos que definen una carrera: actuar en casa, en Monterrey, Nuevo León, donde nació y donde vive, y hacerla suya de una manera que ningún dato biográfico podría anticipar del todo. La noche arrancó con Los Populares del Llano abriendo el show, seguidos por Raúl Hernández Jr. en el rol estelar, con Los Alegres del Barranco cerrando la velada. Pero más allá del cartel, lo que marcó la noche fue el simbólico momento, en el que un artista de esa misma ciudad, de pie en uno de los recintos más importantes del país, rodeado de familia, amigos y un público que lo recibió como lo que es, uno de los suyos.

El setlist no dejó nada fuera. Raúl abrió con El Dorado, el tema que grabó junto a Lalo Mora Jr. y que lleva el peso de dos generaciones en cada nota, y recorrió su catálogo con la seguridad de alguien que sabe exactamente dónde está parado. De la tierra al cielo, su más reciente sencillo bajo Warner México, sonó con fuerza en el recinto, marcando la primera vez que sonó en vivo. Pero no les digas, En la habitación, El cariño de mi madre y Quiéreme como te quiero también fueron parte de los temas que el público cantó de principio a fin. La gira de Raúl Hernández Jr. continúa. El álbum, grabado bajo Warner México, está en el camino para su lanzamiento este mes de Agosto. De la tierra al cielo, el nuevo sencillo Hay canciones que llegan a decir lo que uno ya sentía, pero no sabía cómo nombrar. De la tierra al cielo es esa canción. Raúl Hernández Jr. lanzó este sencillo bajo Warner México, y lo hace con la convicción de alguien que encontró en el amor un territorio sin fronteras: uno que no entiende de horarios, no firma contratos y no acepta ser silenciado. La letra traza el arco de un sentimiento que desborda, que se niega a vivir en la sombra, que termina por reclamar el espacio que merece ante el mundo entero. No es alarde. Es entrega total. Es la clase de amor que ya no puede contenerse aunque quisiera.