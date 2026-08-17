Conquista Rosalía Guadalajara con su ‘Lux Tour’

Rosalía volvió a Guadalajara el fin de semana para reencontrarse con el público tapatío como parte de su LUX Tour 2026, una gira que convirtió la Arena VFG, y sus 14 mil asistentes de acuerdo a cifras de Ocesa, en un escenario de contrastes momentos de contemplación, pasajes teatrales, arreglos de corte místico y una dosis de los sonidos urbanos que marcaron su etapa Motomami.
Desde antes de que comenzara el espectáculo, la estética de LUX ya se hacía presente entre el público. Rosarios, túnicas, velos, coronas, accesorios inspirados en monjas y prendas en tonos blancos, beige y negro aparecieron entre las filas de la Arena VFG, como una extensión de la propuesta visual de la cantante española.
Poco después de las 21:00, las luces dieron paso a Sexo, Violencia y Llantas y Reliquia, con las que Rosalía abrió el espectáculo. La cantante apareció desde un cubo, ataviada con un corset amarillo y un tutú, mientras un grupo de bailarines intervenía el escenario, moviendo y transformando distintos elementos, señala elinformador.mx
En lo alto, un sol dominaba la escena. A los costados, dos grandes pantallas acompañaban la presentación, mientras las letras de las canciones aparecían en las proyecciones superiores. La puesta en escena se complementó con escaleras colocadas a ambos extremos, una de ellas acompañada por un piano de cola.
El primer acto continuó con Porcelana y Divinize, acompañadas por telas vaporosas, tonos cálidos y movimientos coreográficos de corte teatral. Después, la artista se dirigió directamente a los tapatíos.
“Buenas noches, ¿cómo está mi gente de Jalisco? Si mal no recuerdo estuve aquí hace cuatro años, con mi Motomami Tour, y me da gusto que la hermosa energía que sentí esa vez no ha cambiado. Esta noche daré todo para que sea un gran concierto”, señaló.
Con Mio Cristo Piange Diamanti, interpretada mientras vestía una túnica de seda blanca, Rosalía cerró el primer acto y dio paso a una breve pieza audiovisual.
El segundo bloque llevó el concierto hacia terrenos más urbanos con Berghain, Saoko, La Fama, La Combi Versace y De Madrugá. Con un nuevo vestuario negro y ceñido, Rosalía preguntó: “¿Cuántas motomamis y cuántos moto papis tenemos aquí esta noche?”. La respuesta fue inmediata y el recinto se convirtió en una pista de baile.
Uno de los momentos particulares llegó cuando compartió escenario con Yeri Mua simulando una confesión recreando la atmósfera de un confesionario. Después siguieron La Perla, Sauvignon Blanc, La Yugular, Dios Es Un Stalker, Rumba del Perdón y Cute.
La velada continuó con temas más reconocibles de su repertorio, entre ellos La noche de anoche, Biscochito, Despechá, Novia Robot, Focu Ranni y Magnolias, cerrando más de dos horas de concierto.
La presentación del sábado 15 de agosto fue la primera de dos fechas consecutivas en la Arena VFG. Rosalía volverá a encontrarse con el público tapatío este domingo antes de continuar su recorrido por México.
El 19 de agosto llegará a Monterrey y posteriormente viajará a Ciudad de México, donde ofrecerá cinco conciertos en el Palacio de los Deportes los días 22, 24, 26, 28 y 29 de agosto.