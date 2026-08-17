Conquista Rosalía Guadalajara con su ‘Lux Tour’

Rosalía volvió a Guadalajara el fin de semana para reencontrarse con el público tapatío como parte de su LUX Tour 2026, una gira que convirtió la Arena VFG, y sus 14 mil asistentes de acuerdo a cifras de Ocesa, en un escenario de contrastes momentos de contemplación, pasajes teatrales, arreglos de corte místico y una dosis de los sonidos urbanos que marcaron su etapa Motomami. Desde antes de que comenzara el espectáculo, la estética de LUX ya se hacía presente entre el público. Rosarios, túnicas, velos, coronas, accesorios inspirados en monjas y prendas en tonos blancos, beige y negro aparecieron entre las filas de la Arena VFG, como una extensión de la propuesta visual de la cantante española.

Poco después de las 21:00, las luces dieron paso a Sexo, Violencia y Llantas y Reliquia, con las que Rosalía abrió el espectáculo. La cantante apareció desde un cubo, ataviada con un corset amarillo y un tutú, mientras un grupo de bailarines intervenía el escenario, moviendo y transformando distintos elementos, señala elinformador.mx En lo alto, un sol dominaba la escena. A los costados, dos grandes pantallas acompañaban la presentación, mientras las letras de las canciones aparecían en las proyecciones superiores. La puesta en escena se complementó con escaleras colocadas a ambos extremos, una de ellas acompañada por un piano de cola.

Rosalía ofrecerá siete conciertos en México.

El primer acto continuó con Porcelana y Divinize, acompañadas por telas vaporosas, tonos cálidos y movimientos coreográficos de corte teatral. Después, la artista se dirigió directamente a los tapatíos. “Buenas noches, ¿cómo está mi gente de Jalisco? Si mal no recuerdo estuve aquí hace cuatro años, con mi Motomami Tour, y me da gusto que la hermosa energía que sentí esa vez no ha cambiado. Esta noche daré todo para que sea un gran concierto”, señaló. Con Mio Cristo Piange Diamanti, interpretada mientras vestía una túnica de seda blanca, Rosalía cerró el primer acto y dio paso a una breve pieza audiovisual.

La invitada en el concierto en Guadalajara, fue Yerimua.