“Si me preguntan cuál es mi favorita les voy a decir que es esta y quiero que mis damas de hierro me acompañen a cantársela a ese hombre”, expresó antes de soltar la pieza Mi problema .

La noche continuó entre canciones y lecciones de amor. Marisela hizo gala de técnica y dominio escénico al interpretar Enamorada y herida, Antes de que te vayas (del Buki) y El chico aquel.

De Lisa López cantó el tema Si quieres verme llorar, la cual dijo cantaba desde que tenía 12 años y ya con acompañamiento norteño hizo lo propio con Me caí de la nube de Chalino Sánchez y La basurita de Beatriz Adriana.

El concierto no hubiera estado completo sin obligadas como No puedo olvidarlo o Sin él. Por fortuna “La dama de hierro” se lució al cantarlas. “Gracias Culiacán, no me despido, es un hasta pronto”, finalizó la intérprete y con ello salió del escenario.

Para recordar

El show musical lo abrió la cantante Ana Sofi, quien interpretó varias melodías (cóvers), donde el público le respondió con aplausos y coreando algunos temas.