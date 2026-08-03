Conquistan El Fantasma y Los Huracanes del Norte al público en concierto

Un concierto en la Ciudad de México se convirtió en una gran fiesta de música regional mexicana con la presentación de Alexander García, mejor conocido como El Fantasma y Los Huracanes del Norte, quienes llevaron su espectáculo Rancheando en la Ciudad ante miles de seguidores en una velada cargada de éxitos.

Durante más de tres horas, ambos exponentes ofrecieron un recorrido por algunos de los temas que han marcado sus respectivas trayectorias, combinando la fuerza de la música norteña con el estilo que caracteriza a cada uno de los artistas.

La noche comenzó con la participación de El Fantasma, quien rápidamente conectó con el público al interpretar canciones como “Fuera de servicio” y “Cabrón y vago”, dos de los temas más esperados por sus seguidores.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando el cantante estuvo acompañado por mariachi, aportando un matiz diferente al espectáculo y despertando los aplausos de los asistentes.

Después fue el turno de Los Huracanes del Norte, agrupación que demostró por qué continúa siendo una de las referencias del género norteño, con un repertorio que incluyó corridos, huapangos y norteñas, la banda mantuvo el entusiasmo del público, que respondió cantando y coreando cada interpretación.

El punto culminante de la velada llegó cuando El Fantasma y Los Huracanes del Norte compartieron el escenario para interpretar de manera conjunta algunos de los temas más representativos del tour.

La combinación de ambas propuestas musicales provocó una ovación generalizada y cerró una noche en la que la música regional mexicana fue la gran protagonista.

Tras el éxito de esta presentación en la capital del País, Rancheando en la Ciudad continuará su recorrido por diversas ciudades de Estados Unidos.