Conquistan ‘Los 2 de la S’ el Teatro del Pueblo

La noche en el Teatro del Pueblo de la Expo Ganadera Sinaloa 2025 se vivió entre ritmos norteños, campirano y cumbias que encendieron el ambiente desde las primeras horas de la tarde. El regional mexicano se apoderó del escenario y convirtió la velada en un auténtico viaje musical para miles de asistentes. El momento cumbre llegó con la presentación estelar del dúo Los 2 de la S, quienes irrumpieron entre llamaradas, neblina escénica y ovaciones del público desde que las pantallas comenzaron a proyectar videos de los artistas. Con un estilo fresco y auténtico, el dueto interpretó temas como Somos lo que somos, La puerta negra y su más reciente sencillo La que me bateaba, lo que los ha posicionado como una de las propuestas más relevantes del género regional mexicano en los últimos años.

Johnny Zazueta y Omar Tarazón.

Con su actuación Johnny Zazueta y Omar Tarazón, llenaron de energía el recinto y reforzaron el atractivo musical del Teatro del Pueblo en esta edición, brindando a los presentes, una amena y musical actuación, dejando a un público encantado. Regresa Organización Z ¡El ritmo más contagioso de Sinaloa está de regreso! Y qué mejor que en el Teatro del Pueblo de la Expo Ganadera Sinaloa 2025, con Organización Zeta, una de las agrupaciones más queridas del género tropical.

La Organización Z regresa a Culiacán.

Un grupo divertido y lleno del sabor que ha caracterizado a la agrupación durante más de tres décadas, que llegó a este espacio para echar “toda la carne al asador” con esos temas musicales que invitaron al público a bailar, como Quihúbole Qué Qué, Eres mandilón y esos temas románticos que enamoran, como Cuando estoy lejos de ti, Esa niña eres tú, entre muchos más. Organización Zeta combina su trayectoria con una imagen fresca y dinámica. El sonido se renueva, pero el espíritu sigue intacto: hacer música que anime cualquier fiesta, conecte con varias generaciones y se mantenga como un referente en la música tropical mexicana. Otra agrupación invitada fueron Los Valencia, integrado por tres músicos, Andrés Camacho (bajo y segunda voz), Jaime Ortiz (requinto y primera voz) y Roberto Hernández (armonía), quienes enfatizaron que su objetivo es atraer y conservar las raíces del género campirano, para que se mantenga vigente.

Los Valencia.

“Estar en el teatro del pueblo es una gran oportunidad. En el momento en que nos hicieron la invitación, no dudamos en aceptar. Fue una buena decisión por parte del Gobierno del Estado y del presidente de la Ganadera; la gente quiere este tipo de eventos”, expresó Andrés Camacho. A dos años de haber iniciado este proyecto musical, los tres jóvenes se han propuesto seguir puliendo lo que saben hacer para preparar nuevos temas y arrancar el próximo año con todo. La música norteña fue otra de las invitadas, esto gracias a la presencia de Los Tíos de Culiacán, un grupo musical norteño originario de la capital sinaloense, quienes desde que pisaron el escenario, supieron cómo conquistar a un público enardecido, con ganas de bailar y cantar. “El estar en casa, estar en este espacio, es sumar a nuestra carrera logros; y qué mejor que cantarle a ese público que nos está esperando para bailar. Eso nos cobija y nos compromete a seguir preparándonos”, comentaron los músicos.

Los Tíos de Culiacán.