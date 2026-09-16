Conquistan Peso Pluma y Danna el ‘New York Fashion Week’

Peso Pluma se convirtió en uno de los invitados que llamó la atención durante la New York Fashion Week, luego de ocupar un lugar en la primera fila del desfile de Luar, donde el diseñador Raúl López presentó su colección Spring/Summer 2027.

El cantante mexicano acudió al esperado evento de moda en Nueva York para conocer la nueva propuesta de la firma y compartió espacio con importantes figuras de la industria del entretenimiento y la moda internacional.

Durante el desfile, Peso Pluma también tuvo la oportunidad de convivir con algunas de las celebridades que acudieron al evento. El intérprete de corridos tumbados posó para varias fotografías junto a Shenseea, Danna Paola y Winnie Harlow, imágenes en las que quedó registrado el encuentro entre las estrellas.