Considera Julio César Chávez Jr participar en espectáculo de celebridades ‘Ring Royale’

Durante una reciente intervención en el podcast Los Reyes, Julio César Chávez Jr. confirmó que ya tuvo conversaciones directas con Poncho de Nigris para evaluar su posible llegada a Ring Royale , un evento que ha causado sensación entre el público mexicano y en redes sociales.

Chávez Jr., hijo del “Gran Campeón Mexicano”, analiza subir al cuadrilátero en el evento que enfrenta a figuras públicas. No descarta medirse a celebridades mexicanas, aunque existe un impedimento por el que no ha confirmado su asistencia.

El boxeador profesional Julio César Chávez Jr. reveló que ha considerado su participación en el exitoso espectáculo de celebridades Ring Royale , luego de confirmar que sostuvo pláticas con Alfonso “Poncho” de Nigris para concretar una posible pelea.

El boxeador, que ostenta un récord profesional de 55 victorias, siete derrotas y un empate, detalló que el único aspecto aún sin resolver es el monto por su participación, por lo que no hay acuerdo cerrado hasta el momento. Sin embargo, el interés sobre su posible debut va en aumento, detalla vanguardia.com

Chávez Jr. amplió el desafío a Aldo de Nigris, quien también ha destacado como influencer y es sobrino de Poncho. Con Aldo ya entrenó en el pasado, lo que suma interés a un eventual combate entre ambos dentro del formato. El púgil agregó que, si bien las celebridades pueden lucirse entre ellas, enfrentarse a un profesional representa un reto completamente distinto.

Ring Royale se consolida como uno de los eventos más comentados al reunir a celebridades y figuras del entretenimiento en combates de box.

La iniciativa impulsada por Poncho de Nigris ha desatado tanto críticas, como la del presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, como elogios por parte de la afición más casual, que busca nuevas experiencias en el deporte a través de plataformas digitales.

En su primera edición, Ring Royale presentó una lista de enfrentamientos de alto perfil: Alfredo Adame derrotó a Carlos Trejo luego de años de rivalidad pública. Marcela Mistral venció por decisión unánime a Karely Ruíz.

Aldo de Nigris se impuso a Nicola Porcella. La influencer Bull Terrier salió victoriosa ante Abelito. El luchador Alberto del Río fue descalificado, otorgando el triunfo a Chuy Almada.