Considera Macaulay Culkin volver a una nueva entrega de ‘Mi pobre angelito’

Durante una reciente parada de su gira A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, el actor sorprendió al público al admitir que no descarta regresar como Kevin McCallister en una nueva entrega de Home Alone, o como se conoce en Latinoamérica Mi pobre angelito.
Aunque dejó claro que “tendría que ser el proyecto adecuado”, también reveló que ya tiene una idea para la historia que le gustaría protagonizar.
La posibilidad de ver de vuelta al protagonista original de la exitosa franquicia de los noventa ha encendido el interés de los fanáticos, especialmente porque Culkin ha sido cuidadoso durante décadas respecto a retomar este papel que marcó su carrera.
El actor explicó que imagina una versión adulta de Kevin, ahora como padre, atravesando una compleja relación familiar. En esta historia, Kevin sería un hombre viudo o divorciado, criando solo a su hijo, absorbido por el trabajo, lo que afecta la convivencia con el niño.
En ese contexto, Kevin queda accidentalmente fuera de su propia casa, y su hijo, molesto por la falta de atención, se niega a dejarlo entrar. A partir de ahí, comienza un juego de trampas navideñas muy al estilo clásico de Home Alone, pero con un giro total, ahora Kevin es quien debe esquivar los obstáculos, señala elimparcial.com
“Me quedo encerrado. Él no me deja entrar...y él es quien me pone las trampas”, detalla Culkin.
Añadió, además, que la casa funcionaría como un metáfora de la relación entre padre e hijo, destacando que el personaje necesita “volver a entrar al corazón de su hijo”.
El actor aclaró que está abierto a la posibilidad de regresar, siempre y cuando el guión capture el espíritu correcto. “No estoy completamente alérgico a la idea, si es lo adecuado”, dijo.
La franquicia Mi pobre angelito convirtió a Macaulay Culkin en uno de los niños actores más famosos del mundo. La primera película se estrenó en 1990 y se convirtió en un fenómeno taquillero, recaudando 476 millones de dólares, lo que la colocó como la segunda cinta más exitosa de ese año.
En 1992, Culkin volvió en Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York, que también se convirtió en un clásico navideño. Ambas películas están entre las más recordadas de la época dorada de la comedia familiar estadounidense.
Con el peso cultural de esas dos entregas, cualquier intento de continuar la saga con Culkin ha sido observado con enorme expectativa por parte del público.
El director de las dos primeras cintas, Chris Columbus, ha mantenido una postura firme respecto a traer de vuelta la franquicia. En agosto, declaró que no debería hacerse una nueva película.
“Home Alone fue un momento muy especial y no se puede recapturar. Es un error intentar regresar a algo que hicimos hace 35 años”, dijo Chis Columbus
Aunque no hay planes oficiales, las declaraciones recientes de Culkin abrieron la conversación entre los fanáticos. Su propuesta presenta un enfoque más emocional, sin perder el humor físico característico de la saga.
Además, permitiría ver a Kevin McCallister en una nueva etapa de vida, lo que despertó curiosidad y nostalgia en partes iguales.
Por ahora, el futuro de Mi pobre angelito permanece incierto, pero la posibilidad de un regreso del actor ha provocado un renovado interés en una franquicia que, más de tres décadas después, sigue siendo parte esencial del imaginario navideño de millones de personas.