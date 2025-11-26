Considera Macaulay Culkin volver a una nueva entrega de ‘Mi pobre angelito’

Durante una reciente parada de su gira A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, el actor sorprendió al público al admitir que no descarta regresar como Kevin McCallister en una nueva entrega de Home Alone, o como se conoce en Latinoamérica Mi pobre angelito. Aunque dejó claro que “tendría que ser el proyecto adecuado”, también reveló que ya tiene una idea para la historia que le gustaría protagonizar. La posibilidad de ver de vuelta al protagonista original de la exitosa franquicia de los noventa ha encendido el interés de los fanáticos, especialmente porque Culkin ha sido cuidadoso durante décadas respecto a retomar este papel que marcó su carrera.

El actor explicó que imagina una versión adulta de Kevin, ahora como padre, atravesando una compleja relación familiar. En esta historia, Kevin sería un hombre viudo o divorciado, criando solo a su hijo, absorbido por el trabajo, lo que afecta la convivencia con el niño. En ese contexto, Kevin queda accidentalmente fuera de su propia casa, y su hijo, molesto por la falta de atención, se niega a dejarlo entrar. A partir de ahí, comienza un juego de trampas navideñas muy al estilo clásico de Home Alone, pero con un giro total, ahora Kevin es quien debe esquivar los obstáculos, señala elimparcial.com “Me quedo encerrado. Él no me deja entrar...y él es quien me pone las trampas”, detalla Culkin. Añadió, además, que la casa funcionaría como un metáfora de la relación entre padre e hijo, destacando que el personaje necesita “volver a entrar al corazón de su hijo”. El actor aclaró que está abierto a la posibilidad de regresar, siempre y cuando el guión capture el espíritu correcto. “No estoy completamente alérgico a la idea, si es lo adecuado”, dijo.

Mi Pobre Angelito podría regresar con una nueva entrega.