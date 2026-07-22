Consiguen apoyo económico para funeral del hijo de Aylín Mujica, a través de ‘GoFundMe’

Rick Silver, artista y supuesto amigo cercano de Mauro Menéndez, abrió una recaudación de fondos en GoFundMe para contribuir en los gastos funerarios del fallecido DJ, hijo de Aylín Mujica y Osamu Menéndez.
“Cada donación realizada a través de esta campaña de GoFundMe se destinará directamente a la familia de Mauro para ayudar a cubrir los gastos funerarios y brindar apoyo inmediato durante su duelo y proceso de sanación. Esperamos aliviar parte de su carga financiera para que puedan concentrarse en celebrar la extraordinaria vida de Mauro y encontrar consuelo en el amor de su comunidad”, se lee.
El objetivo es reunir 22 mil 200 dólares (386 mil 239 pesos mexicanos) y, según el último reporte de la página, ya se habría cumplido la meta.
“Juntos, podemos honrar el legado de Mauro apoyando a las personas que más amó. Gracias por su amabilidad, generosidad y apoyo. Descansa en paz, MAAHEZ (Mauro Menéndez)”.
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Una publicación compartida por Osamu Menéndez (@osamumenendez_oficial)
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La familia de Mauro Menéndez no se ha pronunciado al respecto, por lo que se desconoce si estaban enterados de la recaudación de fondos o no.
Mauro Menéndez, también conocido como DJ Maahez, murió a los 32 años de edad. La noticia fue confirmada por su padre, Osamu Menéndez, durante la madrugada del 17 de julio a través de redes sociales.
“Perdónenme no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus mensajes de condolencias”, escribió Osamu en su perfil de Facebook. La información sobre el deceso del artista cayeron a cuenta gotas.
En las primeras horas, trascendió que Mauro habría perdido la vida en Barbados tras sufrir supuestas complicaciones por neumonía. Esta información fue confirmada días después por Francisco Mujica, padre de Aylín Mujica y abuelo materno de Mauro Menéndez.
De acuerdo con la información que compartió el señor Mujica, su nieto murió tras sufrir dos paros cardiacos aparentemente relacionados con el cuadro de neumonía que enfrentó.
Sin embargo, ni Aylín Mujica ni Osamu Menéndez han confirmado esta información hasta el momento.