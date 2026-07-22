Consiguen apoyo económico para funeral del hijo de Aylín Mujica, a través de ‘GoFundMe’

Rick Silver, artista y supuesto amigo cercano de Mauro Menéndez, abrió una recaudación de fondos en GoFundMe para contribuir en los gastos funerarios del fallecido DJ, hijo de Aylín Mujica y Osamu Menéndez.

“Cada donación realizada a través de esta campaña de GoFundMe se destinará directamente a la familia de Mauro para ayudar a cubrir los gastos funerarios y brindar apoyo inmediato durante su duelo y proceso de sanación. Esperamos aliviar parte de su carga financiera para que puedan concentrarse en celebrar la extraordinaria vida de Mauro y encontrar consuelo en el amor de su comunidad”, se lee.

El objetivo es reunir 22 mil 200 dólares (386 mil 239 pesos mexicanos) y, según el último reporte de la página, ya se habría cumplido la meta.

“Juntos, podemos honrar el legado de Mauro apoyando a las personas que más amó. Gracias por su amabilidad, generosidad y apoyo. Descansa en paz, MAAHEZ (Mauro Menéndez)”.