Construye Shakira un colegio que busca beneficiar a 900 alumnos

“Esta es una región muy difícil y golpeada por la guerra, y ahora, con nuestra nueva escuela Pies Descalzos, los niños de Tibú podrán comenzar un nuevo capítulo en sus vidas”.

“Estoy muy emocionada de compartir con todos ustedes una gran noticia: acabamos de terminar la construcción de nuestra nueva escuela en Tibú, Colombia”, señaló.

La artista colombiana compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó su alegría por culminar este proyecto:

Un megacolegio impulsado por la cantante colombiana Shakira y su fundación Pies Descalzos ya es una realidad en el Catatumbo. La obra, finalizada el 23 de septiembre, busca transformar la vida de más de 900 niños, niñas y jóvenes de Tibú, una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado en Colombia.

El megacolegio fue posible gracias al trabajo conjunto de la fundación Pies Descalzos, el empresario Howard Buffett y el Ministerio de Educación, quienes respaldaron la iniciativa desde sus inicios, de acuerdo con elimparcial.com.

La nueva institución educativa se levantó en el corazón de Tibú y cuenta con modernas instalaciones para atender a estudiantes de diferentes niveles escolares.

Entre sus principales características destacan la capacidad para más de 900 alumnos, espacios seguros y adecuados para el aprendizaje, infraestructura moderna y amplia, y un enfoque de educación integral pensado en el desarrollo social y comunitario.

El objetivo central es ofrecer a la niñez y juventud del Catatumbo una alternativa real de futuro, en una región marcada por la violencia y la falta de oportunidades.

Aunque la construcción ya terminó, la entrega oficial del colegio tuvo que ser reprogramada debido a algunos inconvenientes con el contratista. Según la Secretaría de Educación de Norte de Santander, todavía faltan ajustes en el piso y el cerramiento de la institución.

Por esta razón, la inauguración se prevé para finales de noviembre de 2025 y se espera que el colegio esté completamente en funcionamiento al inicio del calendario escolar 2026.

La noticia generó gran expectativa en la población local. Para muchas familias, este colegio representa no solo la posibilidad de acceder a una educación de calidad, sino también una esperanza de cambio en medio de las dificultades.