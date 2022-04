$!Continúa pleito entre Blac Chyna y el clan Kardashian

El abogado enfatizó que hace alrededor de cinco años, la expareja protagonizó una violenta pelea justamente el día que se anunció la segunda temporada de su reality.

El incidente, aparentemente, estuvo tan subido de tono que el novio de Kris, Corey Gamble, tuvo que interponerse para acabar con los gritos. Asimismo, aseguró que la segunda temporada de su programa no se realizó debido a que la relación entre la ex pareja estaba completamente “descarrilada”.

“Un amigo vio a la señorita White ponerle una pistola en la cabeza a Rob”, declaró el abogado, aclarando que desconocía si el arma estaba cargada, según el Daily Mail, también puso un cable de teléfono alrededor de su cuello y lo jaló.

El abogado señaló que la relación entre Rob y Chyna se terminó el 14 de diciembre del 2017, luego del violento altercado, y que los ex amantes jamás volvieron a ser pareja.

Además, enfatizó que Chyna no tenía un contrato con la familia Kardashian, sino con la cadena de televisión E! Entertainment, por lo que, como productoras ejecutivas, la cancelación del show también les costó dinero a Kris y a sus hijas.

“Actuaron en contra de sus propios intereses financieros para proteger a alguien a quien aman”, dijo el abogado.

Según sus declaraciones, Chyna recibió 100 mil dólares por parte de la cadena como pago por la cancelación y 370 mil adicionales para grabar si la relación con Rob se reanudaba, pero si no volvían, las escenas podrían ser utilizadas en el reality familiar Keeping Up with the Kardashians.

La abogada agregó que debido a la cancelación del show, su clienta perdió la posibilidad de ganar millones de dólares en presentaciones y publicaciones en sus redes sociales.

El juicio continua en una corte de Los Ángeles y entre los posibles testigos a tomar el estrado, se encuentra Ryan Seacrest, ex productor ejecutivo del reality.