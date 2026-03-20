Continúa Warner Bros con los avances de la quinta entrega de ‘Matrix’

La película, anunciada oficialmente en 2024 por Warner Bros., continúa avanzando sin una fecha de estreno ni de rodaje confirmadas. Ya en febrero, el propio Goddard había dado noticias alentadoras a los fans luego de dos años de absoluto silencio. “Sigue en marcha. Estoy en mi cueva escribiendo. No sé cuánto tiempo estaré en esa cueva, pero cuando salga, tendré noticias para compartir”, aseguró en ese entonces.

“No puedo decir demasiado, porque todavía estamos en la etapa de escritura. Necesito darme espacio para encontrar la mejor historia”, afirmó el cineasta en diálogo con Variety.

El futuro de la saga Matrix sigue tomando forma, aunque aún envuelto en misterio. El guionista y director Drew Goddard se pronunció recientemente sobre la quinta entrega de la icónica franquicia, uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera actual.

Esta fase refleja el método creativo del director, quien ha descrito su proceso como deliberadamente “caótico”. En la misma entrevista con Variety, detalló que suele trabajar primero en múltiples versiones del esquema narrativo antes de escribir a mano el guion definitivo. Según explicó, este enfoque le permite liberar la creatividad y evitar la sensación de repetición, señala infobae.com

Uno de los mayores desafíos para Goddard es estar a la altura del legado de la saga creada por Lana Wachowski y Lilly Wachowski, quienes no dirigirán esta nueva entrega, aunque Lana participará como productora ejecutiva.

“Amo lo que Lana y Lilly Wachowski hicieron con esas películas. Significan mucho para mí y siento que han tenido un impacto profundo en mi voz creativa”. En esa línea, añadió: “Tomo esta responsabilidad muy en serio. Siento el peso de querer hacer lo correcto por los fans, por las creadoras y por mí mismo como fan”.

Goddard es consciente de la expectativa creciente sobre el futuro elenco de su película. Debido a que el proyecto sigue en fase inicial, el cineasta se reservó su opinión sobre el posible regreso de Keanu Reeves como Neo. Al ser consultado directamente por el periodista, replicó: “No puedo hablar de eso”.

La incertidumbre se mantiene pese a que el propio Reeves ha manifestado anteriormente su disposición a regresar a la franquicia, siempre que sea convocado por el equipo creativo. Otros actores históricos, como Laurence Fishburne, también han dejado abierta la posibilidad, aunque condicionada a la calidad del guion y a las decisiones de producción.

El desempeño de The Matrix Resurrections (2021) es otro factor clave en el contexto de esta nueva película. La cuarta entrega tuvo una recepción mixta y un rendimiento discreto en taquilla, recaudando cerca de 160 millones de dólares frente a un presupuesto estimado de 190 millones.

Consultado sobre este punto, Goddard evitó una crítica directa y defendió la película desde una perspectiva personal: “No lo sé. Ciertamente sí conectó conmigo. Cuando la vi, me conmovió profundamente. Puede que sea la más emocional de las cuatro”.

Mientras desarrolla Matrix 5, Goddard mantiene una agenda cargada en Hollywood. Su trabajo más reciente incluye el guión de Proyecto Fin del Mundo, adaptación de la novela de Andy Weir protagonizada por Ryan Gosling, que se estrenó en América Latina el 19 de marzo de 2026.