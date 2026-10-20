$!Contrae matrimonio

La cantante y compositora EJAE , reconocida por su trabajo en KPop Demon Hunters, se casó con Sam Kim el pasado 17 de octubre en Seúl, Corea del Sur.

La boda tuvo un significado especial para la artista, quien eligió un lugar ligado a sus recuerdos de infancia para celebrar uno de los momentos más importantes de su vida.

De acuerdo con Vogue, la ceremonia se realizó en Stage 28, un recinto que tiene un valor sentimental para Ejae. La cantante, cuyo nombre real es Kim Eun-jae , recordó que sus abuelos vivieron en una casa ubicada en ese lugar cuando ella era pequeña.

“Mis abuelos vivían en la casa del lugar cuando yo era pequeña”, declaró a la revista. “Pasé gran parte de mi infancia explorando el jardín y paseando con mi abuelo por las colinas que hay detrás de la casa”.