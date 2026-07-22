Contrae matrimonio MrBeast con su novia Thea Booysen

MrBeast, el creador de contenido más seguido del mundo, dejó por un momento los retos millonarios y las producciones virales para compartir uno de los momentos más importantes de su vida personal. El youtuber, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, anunció que ya contrajo matrimonio con Thea Booysen, su pareja desde 2022. La noticia fue dada a conocer por el propio creador de contenido mediante una publicación en Instagram en la que compartió las primeras fotografías de la ceremonia, imágenes que rápidamente acumularon millones de reacciones y felicitaciones por parte de seguidores, creadores digitales y celebridades.

Las fotografías muestran una celebración elegante y privada, organizada en un exclusivo destino del Caribe, donde la pareja estuvo acompañada únicamente por familiares y amigos cercanos, señala elimparcial.com El anuncio llegó a través de las redes sociales del propio Jimmy Donaldson. Junto a varias fotografías del enlace matrimonial, el creador de contenido escribió lo siguiente.

La pareja comenzó su noviazgo en 2022.

“Encontré a la Sra. Beast (MrsBeast) y fue el mejor día de mi vida”. El mensaje rápidamente se volvió viral y recibió miles de comentarios de felicitación de parte de otros influencers, empresarios y millones de seguidores alrededor del mundo. Aunque la pareja siempre ha procurado mantener su vida privada lejos de los reflectores, decidió compartir algunos de los momentos más especiales de la ceremonia. La esposa de MrBeast es Thea Booysen, una creadora de contenido, escritora, streamer y académica originaria de Sudáfrica. Además de desarrollar contenido en plataformas digitales bajo el nombre TheaBeasty, también cuenta con una sólida formación académica, con estudios en derecho, psicología y una maestría en neuropsicología, perfil que ha llamado la atención de muchos seguidores del youtuber.

l evento se realizó en un exclusivo destino del Caribe.