Contrae matrimonio MrBeast con su novia Thea Booysen

MrBeast, el creador de contenido más seguido del mundo, dejó por un momento los retos millonarios y las producciones virales para compartir uno de los momentos más importantes de su vida personal.
El youtuber, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, anunció que ya contrajo matrimonio con Thea Booysen, su pareja desde 2022.
La noticia fue dada a conocer por el propio creador de contenido mediante una publicación en Instagram en la que compartió las primeras fotografías de la ceremonia, imágenes que rápidamente acumularon millones de reacciones y felicitaciones por parte de seguidores, creadores digitales y celebridades.
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Las fotografías muestran una celebración elegante y privada, organizada en un exclusivo destino del Caribe, donde la pareja estuvo acompañada únicamente por familiares y amigos cercanos, señala elimparcial.com
El anuncio llegó a través de las redes sociales del propio Jimmy Donaldson. Junto a varias fotografías del enlace matrimonial, el creador de contenido escribió lo siguiente.
“Encontré a la Sra. Beast (MrsBeast) y fue el mejor día de mi vida”. El mensaje rápidamente se volvió viral y recibió miles de comentarios de felicitación de parte de otros influencers, empresarios y millones de seguidores alrededor del mundo.
Aunque la pareja siempre ha procurado mantener su vida privada lejos de los reflectores, decidió compartir algunos de los momentos más especiales de la ceremonia.
La esposa de MrBeast es Thea Booysen, una creadora de contenido, escritora, streamer y académica originaria de Sudáfrica.
Además de desarrollar contenido en plataformas digitales bajo el nombre TheaBeasty, también cuenta con una sólida formación académica, con estudios en derecho, psicología y una maestría en neuropsicología, perfil que ha llamado la atención de muchos seguidores del youtuber.
Tras la boda, Thea actualizó sus redes sociales para aparecer como Thea Donaldson, marcando oficialmente el inicio de una nueva etapa junto al creador de contenido.
La pareja se conoció en 2022, cuando Jimmy Donaldson visitó Sudáfrica. Durante ese viaje asistió a una cena organizada por amigos en común, donde coincidió con Thea Booysen.
Con el paso del tiempo comenzaron una relación a distancia mientras viajaban constantemente entre Estados Unidos y Sudáfrica. Finalmente decidieron vivir juntos y continuar construyendo su relación hasta que, en diciembre de 2024, MrBeast le propuso matrimonio durante las celebraciones navideñas frente a ambas familias.
El matrimonio se celebró en Necker Island, la exclusiva isla privada propiedad del empresario Richard Branson. De acuerdo con la revista People, la ceremonia reunió aproximadamente a 70 invitados, entre familiares y amigos cercanos, y formó parte de una celebración que se extendió durante varios días.
Durante esa semana los asistentes participaron en distintas actividades como snorkel, kitesurf y recorridos por la isla antes de la ceremonia principal.
La pareja intercambió votos en una ceremonia oficiada por un amigo cercano de la familia con autorización ministerial.