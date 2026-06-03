Convive Julio César Chávez con la selección mexicana de futbol

A pocos días del arranque de la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana recibió la visita de una de las máximas figuras en la historia del deporte nacional. Julio César Chávez convivió con el plantel dirigido por Javier Aguirre en el Centro de Alto Rendimiento, donde compartió experiencias sobre presión, disciplina y éxito en escenarios de máxima exigencia.

Javier Aguirre recibe al campeón de box.

La presencia del ex campeón mundial formó parte de una estrategia impulsada por el cuerpo técnico para fortalecer el aspecto mental del equipo que tendrá la responsabilidad de representar a México como anfitrión de la justa internacional. Lejos de una visita protocolaria, Chávez sostuvo una charla directa con los futbolistas, en la que los invitó a asumir el reto con personalidad y a no conformarse con metas limitadas dentro del torneo, detalla elhorizonte.mx

Uno de los momentos más destacados de la convivencia fue cuando el legendario boxeador habló sobre la importancia de creer en objetivos más ambiciosos y competir sin complejos ante cualquier rival. Chávez compartió experiencias de su carrera profesional, marcada por peleas bajo una enorme presión mediática y por la responsabilidad de representar a México en los escenarios más importantes del boxeo mundial. Su mensaje estuvo enfocado en la confianza, la fortaleza mental y la capacidad de responder cuando las expectativas son mayores, una situación que la Selección Mexicana enfrentará durante el Mundial que se celebrará en territorio nacional.

Guillermo Ochoa entrega una playera de la selección al campeón.

“No bajen los brazos y sueñen en grande”, fue uno de los mensajes que compartió con los jugadores durante la reunión. La reunión incluyó momentos de convivencia entre los futbolistas y el histórico campeón mundial. Jugadores como Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez y Santiago Giménez participaron en dinámicas recreativas de boxeo junto a Chávez, quien incluso compartió algunos ejercicios con los seleccionados. Además, el ex boxeador entregó guantes autografiados a integrantes del plantel y recibió una camiseta personalizada de la Selección Mexicana con su apellido y el número 26. En el encuentro también estuvieron presentes Mauricio Sulaimán, Rafael Márquez, Duilio Davino, integrantes del cuerpo técnico y directivos de la Federación Mexicana de Futbol.

Julio llevó guantes de boxeo autografiados.