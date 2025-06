Convive Kenia Os con mamá de Peso Pluma, y desatan rumores de boda

Durante un reciente encuentro con medios de comunicación, la cantante fue cuestionada sobre la celebración que se realizó con motivo del cumpleaños de Peso Pluma, quien el 15 de junio cumplió 26 años, festejo al que no pudo faltar su familia, señala quien.com

“Sí, claro que sí, la pasamos súper bonito juntos, compartiendo con su familia, él estaba súper emocionado y feliz”, declaró ante la prensa que la abordó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El intérprete reveló también que ya conoce a su suegra, doña Rubí Laija Díaz, y se llevan de maravilla. “Muy bien, la verdad es que ella es encantadora, la amo, me llevo increíble con ella, es súper linda conmigo, y nada, solo quiero agradecerle a su familia que han sido súper lindos conmigo”, agregó.

Busca colaboración con Karol G

Kenia Os no dudó en expresar su admiración por Karol G, quien recientemente lanzó su producción discográfica Tropicoqueta, y con quien espera colaborar en algún momento.

“Ayer estaba escuchando el álbum y le gustó la historia que subí, me dijo que me mandaba un saludo y que gracias por apoyar, entonces le mandamos un besote enorme. Y me encantó su disco, es increíble, me encanta el concepto con el que viene, me parece una artista fenomenal. Es una artista global, increíble. Me encantaría trabajar con ella en el futuro”, afirmó.

Además de cumplir con sus compromisos profesionales, Kenia visitó Casa Frida, un espacio que brinda apoyo a personas de la comunidad LGBTIQ+. Ahí vivió un suceso que, en sus palabras, le tocó el alma.

“Estuvo increíble, de verdad, creo que fue una experiencia súper linda compartir, escuchar las historias me llenó el corazón y ojalá tengamos la oportunidad, mi equipo, mi disquera, de seguir apoyando estas causas”, expresó.