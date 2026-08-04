Convive Luis Miguel con sus fans al salir de un recinto en Las Vegas

Vestido con una camisa tipo polo blanca y pantalón oscuro, el cantante caminaba hacia su vehículo cuando decidió acercarse a la valla donde decenas de personas coreaban su nombre.

Las imágenes, compartidas por fanáticos en distintas plataformas, muestran al intérprete de La Incondicional saliendo de un recinto acompañado por su equipo de seguridad.

Luis Miguel volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de que se difundiera un video en el que aparece saludando de cerca a un grupo de seguidores que lo esperaba durante su estancia en Las Vegas.

Aunque el cantante suele mantener un perfil reservado cuando se encuentra fuera de los escenarios, en esta ocasión hizo una breve pausa para corresponder al cariño de sus admiradores, detalla elimparcial.com

En el video se observa cómo Luis Miguel estrecha la mano de varios fans que se encontraban en primera fila, mientras alrededor se escuchan gritos de emoción, aplausos y expresiones de cariño como ¡Luismi! y ¡Te amo!.

El momento duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que los asistentes celebraran el inesperado gesto y compartieran las imágenes, las cuales rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

La presencia de Luis Miguel en Las Vegas no es una novedad. A lo largo de su trayectoria, el cantante ha ofrecido numerosos conciertos en la ciudad, especialmente durante las celebraciones de las Fiestas Patrias, convirtiéndola en una de las plazas más importantes para su carrera.

Por ello, cada una de sus apariciones públicas suele atraer la atención de seguidores que esperan tener la oportunidad de verlo de cerca.

Aunque se trató de un encuentro breve, el gesto del intérprete fue suficiente para emocionar a sus seguidores, quienes destacaron la cercanía que mostró en esta ocasión.

El video continúa compartiéndose en distintas plataformas y ha generado miles de reproducciones, además de comentarios de usuarios que celebran el momento y recuerdan por qué Luis Miguel sigue siendo una de las figuras más queridas de la música en español.