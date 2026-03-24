Convoca Robert De Niro a la marcha ‘No Kings’ contra Donald Trump

Robert De Niro no solo es uno de los actores más influyentes de la actualidad, sino que también nunca ha tenido miedo de expresar sus opiniones políticas, particularmente aquellas en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , a quien ha criticado desde su primer mandato.
Por ello, a través de un video reciente, el actor convocó al público a sumarse a la marcha “No Kings”, una movilización que busca reunir a ciudadanos en protesta contra lo que consideran tendencias autoritarias en el gobierno de Estados Unidos.
El movimiento No Kings (Sin reyes) se caracteriza por una serie de protestas que se llevan a cabo en diferentes localidades de Estados Unidos, con el objetivo de rechazar la “tiranía” y reforzar el mensaje de que “Estados Unidos no tiene reyes”.
Se trata de un movimiento relativamente reciente, cuyo origen se remonta al cumpleaños de Donald Trump el año pasado. Durante el 14 de junio, la marcha movilizó a miles de ciudadanos estadounidenses de manera pacífica para defender la democracia y alzarse contra las “autoritarias tomas de poder” del presidente, detalla quien.com
Considerando el éxito e impacto que tuvo la primera movilización, el 18 de octubre se volvieron a generar protestas en todos los estados del país norteamericano, juntando alrededor de siete millones de personas.
Ahora, el movimiento vuelve a cobrar fuerza con una nueva convocatoria programada para el 28 de marzo en los 50 estados con mensajes como “Levántate, sal a las calles y grítalo fuerte: ni tronos, ni coronas, ni reyes. No estamos viendo pasar la historia: la estamos haciendo. Únete a nosotros”, se señala en la página web de “No Kings”.
El actor de Taxi Driver invitó directamente al público a unirse al movimiento mediante un video difundido por Indivisible Project.
En el mensaje, De Niro comparó al presidente Trump con el rey Jorge III y su “abusivo parlamento”, ambos fueron calificados como figuras tiránicas “mentalmente enfermas”. Asimismo, recordó que hace 250 años, ante esta monarquía opresiva, el pueblo estadounidense tomó acción para lograr su independencia.
“No funcionó entonces y no funcionará ahora, pero solo si los detenemos. Soy Robert De Niro, y les imploro que se unan a mí y a millones de nuestros conciudadanos en la manifestación no violenta No Kings”, declara el actor.
Además, de Niro exhortó a informarse a través del sitio oficial del movimiento, donde se pueden encontrar formas de participar, hacer voluntariado o incluso organizar protestas, con el objetivo de levantarse en contra de las actitudes del presidente a quien él describe como “un aspirante a rey corrupto”.
Finalmente el actor termina su mensaje con una frase que conrasta con el slogan político del presidente: “It’s time to make America sane again”, que se traduciría como “Es hora de que Estados Unidos recupere la cordura”.