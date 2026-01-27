Corea del Sur ya recibió la solicitud diplomática de Sheinbaum por BTS y analiza respuesta

El Gobierno de Corea del Sur confirmó que ya recibió la carta enviada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum en la que solicita su intervención para que BTS realice más conciertos en México o se habiliten alternativas como pantallas masivas ante la alta demanda.

De acuerdo con medios internacionales, la oficina presidencial de Corea del Sur, analiza el documento, aunque todavía no hay una respuesta.

En su conferencia del lunes, la mandataria mexicana informó que había enviado una carta al Presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para solicitar apoyo para que haya más presentaciones de BTS en México, ante la demanda de miles de mexicanos que se quedaron sin boleto, o alternativas que les permitan acceder a su espectáculo.

Sheinbaum justificó su intervención señalando que BTS es uno de los grupos más populares entre jóvenes mexicanos y que la demanda superó por mucho la capacidad de los conciertos programados.

“Quieren comprarlo cerca de un millón de jóvenes y solo hay 150 mil boletos”, dijo.

La gestión diplomática ocurre en medio de una fuerte inconformidad de seguidores de BTS en México, quienes denunciaron presuntas irregularidades en la venta de boletos, señala el imparcial.com

Ticketmaster se pronuncia

Ticketmaster se pronunció sobre la venta de entradas para la gira de la agrupación surcoreana BTS y llamó a “no adquirir boletos a través de plataformas no oficiales ni en cualquier sitio u oferta de reventa”.

Tras la polémica en la venta de boletos para los conciertos de BTS, en la que las Army denunciaron irregularidades, como la de facilitar a los revendedores a boletos, que se trabó la plataforma durante la compra, incremento de precio a los aumentados, y la oferta de boletos en plataformas de revendedores, al mismo tiempo.

Ticketmaster informó que la venta para BTS registró una afluencia de usuarios que calificaron como “sin precedentes” y que más de 2.1 millones de usuarios ingresaron a su plataforma, alcanzando un pico de más de 1.1 millones de personas formadas simultáneamente en la fila virtual.

Estos números contrastaron con una disponibilidad total de 136 mil 400 boletos correspondientes a las tres fechas programadas, las cuales fueron definidas previamente por el equipo del artista y el promotor.