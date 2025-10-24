Corona Billboard al tema ‘Despacito’, como el más influyente del siglo 21

Lanzada en enero de 2017, la canción se convirtió en un fenómeno mundial. Duró 56 semanas consecutivas dominando el Hot Latin Songs, 16 semanas en el número uno del Billboard Hot 100, más de 8 mil millones de vistas en YouTube y miles de millones de reproducciones en plataformas de streaming. Además, obtuvo siete récords Guinness, incluyendo “canción más reproducida en streaming”.

Este reconocimiento no solo celebra un éxito comercial, sino también cultural, pues “Despacito” rompió barreras idiomáticas y puso la música latina en el centro de la atención global.

Recientemente, Billboard la coronó como la canción latina más exitosa e influyente del siglo XXI en su lista Top Latin Songs of the 21st Century, basada en el desempeño del chart Hot Latin Songs entre enero de 2000 y diciembre de 2024.

La música latina ha experimentado una transformación histórica en los últimos 25 años, y pocas canciones representan este cambio como lo hizo Despacito la colaboración entre Luis Fonsi y Daddy Yankee, que incluso contó con el aporte de Justin Bieber en su remix.

“Este reconocimiento de Billboard es muy especial porque resume años de trabajo, pasión y amor por la música. Me siento agradecido con mi público, mis colegas y todos los que han sido parte de este viaje. ¡Seguimos haciendo historia juntos!”, señaló Fonsi.

El impacto de la canción trascendió las listas de popularidad, abriendo puertas para que el reguetón y la música latina lograran presencia internacional de manera sostenida, detalla elimparcial.com

Aunque Despacito es su obra más icónica, el legado de Fonsi abarca mucho más. Su balada No Me Doy por Vencido ocupa el séptimo lugar en la lista de Billboard, tras pasar 19 semanas en el primer puesto de Hot Latin Songs. Este tema demuestra la versatilidad de Fonsi y su dominio en el pop latino.

Con seis Latin Grammys y álbumes reconocidos como El Viaje, el cantante continúa inspirando a nuevas generaciones. Actualmente, trabaja en su próxima producción discográfica y es coach en La Voz Kids en España, combinando su carrera musical con la formación de nuevos talentos.

“Cuando miro hacia atrás, lo que realmente me impacta es el hecho de que abrió una enorme puerta para que el mundo no latino vibrara con la música latina”, dijo.

Top 10 de las canciones latinas más importantes del siglo XXI Billboard también dio a conocer el ranking de las canciones más influyentes entre 2000 y 2024. Aquí se presenta el top 10.

1.- Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber/Despacito

2.- Romeo Santos/Propuesta indecente

3.- Bad Bunny & Jhay Cortez/ Dakiti

4.- Son by Four/A puro dolor

5.- Black Eyed Peas x J Balvin/ RITMO (Bad Boys for Life)

6.- Luis Fonsi/No Me Doy por Vencido

7.- Nicky Jam & Enrique Iglesias/El perdón

8.-Bad Bunny & Chencho Corleone/ Me porto bonito

9.- Shakira feat. Alejandro Sanz/La tortura

10.- Flex/Te quiero

Estas canciones reflejan la evolución de la música latina y cómo artistas de distintos géneros han logrado consolidar un impacto global.

El fenómeno de Despacito no solo es una historia de récords y cifras impresionantes. Es un símbolo de cómo la música latina puede romper fronteras culturales y lingüísticas, unir a audiencias de todo el mundo y transformar la percepción de un género que, hasta hace pocos años, era considerado regional.