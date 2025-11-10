Corona Edén Muñoz a Yuridia como la ‘Reina del Regional mexicano’

La cantante sonorense se encontraba entre el público, acompañada de su esposo Matías Aranda, disfrutando del show de su colega y amigo. Sin embargo, lo que parecía una noche tranquila de música se transformó en un momento viral cuando Muñoz la invitó a subir al escenario.

El Auditorio Nacional se convirtió en el escenario de una de las declaraciones más comentadas del regional mexicano. El cantante sinaloense Edén Muñoz, sorprendió a todos al coronar públicamente a Yuridia como la “Reina del Regional Mexicano”, frente a miles de asistentes que estallaron en aplausos y vítores.

“¡Cállate y lo digo yo! El que diga que no, afuera del Auditorio nos agarramos. ¡Quiero que le den la bienvenida a la reina del regional mexicano: ¡Yuridia!”

La escena fue grabada por los asistentes y compartida en redes sociales, donde los fanáticos bautizaron el momento como “Los reyes del regional mexicano”.

Aunque Yuridia se mostró inicialmente reacia a aceptar la invitación, con una “risita nerviosa” que arrancó ternura entre los presentes, terminó subiendo al escenario entre aplausos y gritos de apoyo.

Ya frente al público, la cantante no pudo ocultar su emoción y agradeció a Edén Muñoz por sus palabras, gesto que reafirma el cariño mutuo y la admiración artística entre ambos.

El público celebró la espontaneidad del momento y aplaudió la unión entre dos de los exponentes más sólidos del género.

La conexión entre Yuridia y Edén Muñoz no es nueva. Ambos artistas han mantenido una relación de amistad y colaboración profesional desde hace varios años, consolidando una química musical que ha sido bien recibida tanto por el público como por la crítica.

En 2022, Edén Muñoz fue uno de los principales productores del álbum Pa’ Luego Es Tarde, uno de los discos más exitosos en la carrera de Yuridia. De esa colaboración surgieron temas emblemáticos como “Qué agonía”, “Me hace tanto bien” y “Te lo pido, por favor”, donde el estilo interpretativo de Yuridia se fusionó con el sello sonoro de Muñoz.

El éxito fue rotundo: el disco posicionó a la cantante como una de las voces más importantes del regional mexicano contemporáneo, marcando una nueva etapa en su carrera.