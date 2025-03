Corre Harry Styles el maratón de Tokio

El cantante británico Harry Styles ha dejado sorprendidos a sus seguidores al participar en el Maratón de Tokio 2025, un evento en el que demostró ser más que un cantante y compositor.

A pesar de no haberlo anunciado previamente, el ex integrante de One Direction fue captado corriendo la prueba deportiva, y lo más sorprendente con un muy buen tiempo.

Harry Styles completó los 42 kilómetros y 125 metros de la competencia en tres horas, 24 minutos y siete segundos, logrando un ritmo promedio de 4:51 minutos por kilómetro, un tiempo digno de un runner.

Este tiempo lo posicionó en el puesto 6 mil 10 entre más de 37 mil corredores, superando a más de 30 mil participantes, lo cual es notable considerando que el artista no es un corredor profesional, sino que el maratón fue más una actividad recreativa.

Styles es reconocido por su pasión por las carreras de 10 kilómetros, y su entrenador personal, Thibo David, lo describe como alguien altamente dedicado a alcanzar sus metas.

En las redes sociales, muchos se sorprendieron por su rendimiento y hasta expresaron cierta envidia por el excelente tiempo que consiguió. No está nada mal para un tres veces ganador del Grammy.