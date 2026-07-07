$!Cortometraje ‘667: Los Peces del Humaya’ compite contra producciones de todo México

El talento cinematográfico sinaloense busca destacar a nivel nacional con el cortometraje “667: Los Peces del Humaya”, una producción local que fue seleccionada para participar en DocsMX, festival en el que compiten proyectos provenientes de distintos estados de la República Mexicana. La obra, realizada por talento sinaloense, busca mostrar una perspectiva positiva del estado y resaltar las historias que nacen desde sus comunidades, utilizando el deporte como una herramienta de identidad, unión y transformación social. Joaquín Rodríguez, productor del proyecto, destacó que la realización del cortometraje fue posible gracias al trabajo y compromiso de un equipo local que aportó su talento para dar vida a una producción que representa a Sinaloa ante una plataforma nacional.

Carla Espinosa de Los Monteros y Joaquín Rodríguez.





“Calificamos en este concurso nacional que se llama ‘Más allá del balón’. Lo maneja la plataforma DocsMX, que es una plataforma de streaming de puro documental mexicano y local.” “Es lo que buscamos también, que los sinaloenses sepan que estamos haciendo este cortometraje, que no toca temas delicados, pero que puede ser algo bonito y diferente a lo que siempre se muestra de Culiacán.” “667: Los Peces del Humaya” forma parte de una selección de más de 50 cortometrajes relacionados con temas como futbol, barrio y comunidad. Las producciones participantes pueden ser vistas de manera gratuita a través de la plataforma de DocsMX, donde el público podrá apoyar a sus favoritas.

Carlos Barraza y Adrián Leal.

Axel G Beltrán y Arturo Madrigal.



Las votaciones estarán disponibles hasta el próximo 15 de julio. Para participar, los espectadores deberán reproducir el cortometraje al menos un 80 por ciento de su duración y posteriormente emitir una calificación; de esta manera se definirá al proyecto ganador. Rodríguez invitó a la población sinaloense a sumarse a la votación y apoyar este proyecto que busca poner en alto el nombre del estado, demostrando que en Sinaloa existe talento y capacidad para desarrollar producciones de calidad en el ámbito audiovisual. “Hago una invitación, creo que debemos apoyar a los jóvenes que estamos participando en el cine. El llamado es a votar por nuestro cortometraje; es algo muy bonito, no toca temas sensibles, pero muestra otra imagen de lo que viven los sinaloenses y los culiacanenses, la pasión futbolera de Culiacán”, comentó.







