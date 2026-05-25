Cortometraje de la mexicana Mariana Mendívil llega a la Semana de la Crítica de Cannes

“Un profundo agradecimiento a todos los que han formado parte de este proceso, especialmente al FICM por esta oportunidad, y por supuesto al maravilloso equipo que dio vida a la película”.

“Me siento muy agradecida de poder compartir la película en este contexto y de ver cómo sigue encontrando nuevos espacios y audiencias”, escribió la directora de cine originaria de Hermosillo en su cuenta de Instagram.

La cineasta mexicana Mariana Mendívil llevó a la 65 Semana de la Crítica de Cannes, su cortometraje “Una parvada de estruendo”, como parte de un programa especial realizado en colaboración con el Festival Internacional de Cine de Morelia.

La cineasta se ha consolidado como una talentosa creadora dentro del cine experimental y de animación contemporáneo, con una propuesta visual vinculada al collage, la memoria, el cuerpo y el lenguaje poético.

Con una duración de 09:38 minutos, Una parvada de estruendo (2025) ganó Mejor Cortometraje de Animación en el Festival Internacional de Cine de Morelia en octubre de 2025. Fue su estreno mundial y la autora dijo que no podría haber imaginado un comienzo más bonito.

También fue reconocido como Mejor Cortometraje Experimental en el Festival Internacional Porto Femme, celebrado en Portugal.

La pieza fue proyectada en el Cine Miramar, durante la Semana de la Crítica en Cannes, y también formó parte de una función especial del FICM en París, en el Cinema Christine.

El corto propone un viaje íntimo hacia la búsqueda de libertad, mediante el uso de imágenes fragmentadas, collage y animación en stop motion, recursos con los que explora la identidad femenina, la memoria y el cuerpo como territorio en disputa.

Sobre el origen de la obra, la realizadora expresó que el proyecto nació “de una pulsión por entender el cuerpo como territorio en disputa y, al mismo tiempo, como un espacio posible de refugio, memoria y transformación”.

La realizadora es egresada de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM (ENAC). También dirigió el cortometraje Memoria de un cuerpo desplazado (2024), reconocido en FICUNAM y en el Festival Internacional de Cine de Valdivia; además, su trabajo ha sido seleccionado en festivales de México, Alemania, Croacia, China, Colombia, Perú, Uruguay, Portugal y Brasil.