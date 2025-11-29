Crea Melania Trump su propia compañía productora llamada Muse Films

El proyecto ya está generando atención por su enfoque, su millonario acuerdo de distribución y el equipo creativo involucrado, señala elimparcial.com

La información proviene de las publicaciones hechas por la propia Primera Dama este 28 de noviembre de 2025 en sus redes sociales. El documental tendrá un lanzamiento exclusivo en cines el 30 de enero de 2026 y llegará a Prime Video tras su exhibición limitada.

Melania Trump anunció la creación de su casa productora Muse Films, así como el estreno de su primer gran proyecto cinematográfico, un documental sobre su vida titulado Melania .

El proyecto se presenta como un retrato íntimo de Melania Trump durante un periodo crucial para la vida política y pública de su familia. De acuerdo con el material promocional, la historia sigue a la Primera Dama en los 20 días previos a la toma de posesión presidencial de 2025.

El documental muestra su participación en la organización de la ceremonia de inauguración, su rol en la transición hacia la Casa Blanca y su regreso a la vida pública. La narrativa también incluye apariciones del presidente Donald Trump y de su hijo Barron.

Melania Trump figura como productora ejecutiva. Sin embargo, aún no está claro si Muse Films participó directamente en la producción del documental o si la compañía funcionará como sello para futuros trabajos audiovisuales.

Con Muse Films, la Primera Dama de Estados Unidos entra formalmente al mundo de la producción cinematográfica. Aunque todavía no se han anunciado nuevos títulos bajo el nombre de la compañía, la creación del sello sugiere una intención de desarrollar proyectos propios o relacionados con su imagen pública.

El lanzamiento de la empresa coincide con la promoción de Melania, lo que ha generado dudas sobre si esta servirá como plataforma estratégica para contenidos asociados a su figura y a la administración Trump.