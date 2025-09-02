$!Crea Pokémon un personaje inspirado en la cultura mexicana

Actualmente en la historia y el universo de Pokémon existen más de mil criaturas inspiradas en animales, objetos, comidas, deportes, leyendas y aspectos de diversas culturas.

Fue ahí donde la compañía y sus diseñadores encontraron en México el potencial para dar vida a ‘Mega-Hawlucha’, personaje que debutará en el nuevo videojuego Pokémon Legends: ZA.

El lanzamiento de esta entrega está programado para el próximo 16 de octubre de 2025 en consolas Nintendo Switch y Nintendo Switch .

El personaje recibe ahora una “mejora” dentro de la historia, ya que hace 12 años debutó como ‘Hawlucha’, un luchador inspirado en la cultura mexicana y en el águila, símbolo de la bandera nacional.