$!Crea Pokémon un personaje inspirado en la cultura mexicana

Actualmente en la historia y el universo de Pokémon existen más de mil criaturas inspiradas en animales, objetos, comidas, deportes, leyendas y aspectos de diversas culturas.
Fue ahí donde la compañía y sus diseñadores encontraron en México el potencial para dar vida a ‘Mega-Hawlucha’, personaje que debutará en el nuevo videojuego Pokémon Legends: ZA.
El lanzamiento de esta entrega está programado para el próximo 16 de octubre de 2025 en consolas Nintendo Switch y Nintendo Switch .
El personaje recibe ahora una “mejora” dentro de la historia, ya que hace 12 años debutó como ‘Hawlucha’, un luchador inspirado en la cultura mexicana y en el águila, símbolo de la bandera nacional.
Con esta evolución, el llamado “Pokémon Lucha Libre” ha potenciado su presencia: luce pectorales marcados, un ataque de plancha voladora y una gran fuerza escénica, señala vanguardia.com
Su nuevo diseño incorpora una máscara más brillante, capa y traje que resaltan el arte de la lucha libre sobre el ring. La influencia del personaje ha sido tan grande que Pokémon se unió con el Comisión Mexicana de Lucha Libre, para un evento especial en la Arena México, el próximo 25 de septiembre, donde se presentará oficialmente a Mega-Hawlucha.
De hecho, la noticia de que se agotaron las entradas para el evento con el Consejo Mundial de Lucha Libre causó conmoción entre los fans mexicanos, quienes querían disfrutar de dos de las franquicias más populares en el país.