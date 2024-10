Un documental está cerca de llegar y se titulará Chris Brown: An History of Violenc e, explorará las múltiples acusaciones de agresión y violencia doméstica que han trascendido en su carrera artística en las últimas dos décadas.

Ample Enterteinment se encargó de la producción y promete revelar nueva información sobre el perfil de Chris y el patrón de abuso que sigue, incluyendo el testimonio de una nueva demandante cuya identidad permanece oculta, detalla milenio.com

La carrera musical de Chris Brown incluye éxitos como With You, Forever y Under the influence y ha estado marcada por sus múltiples problemas legales desde el 2009, mismo año que se declaró culpable por agresión con agravantes contra Rihanna, quien presentó graves lesiones que la orillaron a la hospitalización por la complejidad de éstas.

Desde aquel momento controversial, el rapero ha enfrentado múltiples acusaciones de violencia y comportamiento agresivo con sus parejas sentimentales.

El documental explorará las raíces de su comportamiento violento, profundizando en su infancia problemática, igualmente, abordará el impacto psicológico que han tenido las sobrevivientes por su abuso.

El largometraje será estrenado el próximo 27 de octubre a través de la cadena Investigation Discovery.