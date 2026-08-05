Crean Jeff Bezos y Leonardo DiCaprio, un fondo para salvar a 100 especies en peligro de extinción

Los otros 100 millones los aporta Re:wild, organización cofundada por DiCaprio y el biólogo Wes Sechrest, con el respaldo del propio actor, la fundación Age of Union y la Todd Graves Family Foundation, detalla infobae.com

La organización la describe como la mayor aportación filantrópica individual de la historia dedicada en exclusiva a esa causa. La mitad del compromiso económico, 100 millones de dólares, proviene del Bezos Earth Fund.

Leonardo DiCaprio y Jeff Bezos unen fuerzas en el Phoenix Species Project, una iniciativa dotada con 200 millones de dólares orientada a la recuperación de 100 especies en peligro crítico de extinción en 30 países.

A diferencia de las donaciones puntuales habituales en el sector, el proyecto apuesta por una financiación sostenida a lo largo de varios años, una estrategia que los expertos consideran determinante para que las poblaciones animales logren recuperarse.

El proyecto trabajará con más de 100 socios locales e internacionales, además de con pueblos indígenas, comunidades locales, científicos y conservacionistas.

La iniciativa se desarrolla en colaboración con la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN y prevé hacer seguimiento de la recuperación de poblaciones y la reducción de amenazas, con actualizaciones periódicas en sus plataformas digitales.

La lista de las llamadas Phoenix 100 abarca mamíferos, anfibios, reptiles, aves, peces, invertebrados y plantas.

Entre las especies seleccionadas figuran el sifaka de corona dorada, un lémur endémico de Madagascar; la salamandra verde del Hickory Nut Gorge, que habita un pequeño cañón en Carolina del Norte.

También está el cerdo verrugoso visayo, exclusivo de varias islas de Filipinas; el ratón cosechador de Cozumel, confinado a una isla frente a la Península de Yucatán en México; la iguana rosada de tierra, presente únicamente en el volcán Wolf de las Islas Galápagos.

En la lista también está el pangolín malayo del sudeste asiático; la tortuga tortita de Tanzania; el sapo arlequín noche estrellada de las montañas de Colombia; y la equidna de pico largo de Attenborough, un mamífero ovíparo de Nueva Guinea nombrado en honor al naturalista centenario David Attenborough.

“Las especies al borde de la extinción son con frecuencia las que sostienen algunos de los ecosistemas más relevantes del planeta. Cuando protegemos esas especies, también protegemos los bosques, los humedales, las praderas y los océanos de los que dependen”, indicó DiCaprio en un comunicado.

El actor precisó que el objetivo del proyecto es convertirse en “un movimiento global que inspire a otros a invertir en la naturaleza”.

Lauren Sánchez Bezos, vicepresidenta del Bezos Earth Fund y esposa de Jeff Bezos, apuntó en un comunicado que la iniciativa no busca gestionar el declive de las especies, sino recuperarlas.

“Cien especies, 30 países y un compromiso real para traerlas de vuelta. No gestionar su declive. Recuperarlas. Esa es toda la diferencia”, afirmó Sánchez Bezos.