Crean parodia de entrevista de Christian Nodal con Adela Micha

La noche del miércoles 13 de agosto, Adela Micha compartió en su canal de YouTube La Saga la esperada entrevista que realizó a Christian Nodal en su rancho de Houston.

El encuentro despertó gran interés desde que se conoció su existencia, debido a versiones que señalaban que el cantante habría buscado frenar su publicación.

En paralelo, el creador de contenido Erick Alexander compartió en TikTok una parodia de la entrevista que se viralizó de inmediato. En un clip de 53 segundos, recreó con muñecos al estilo Plaza Sésamo la prolongada pausa de Nodal antes de responder a una pregunta de Adela Micha.

El video, que termina con una escena simbólica de “muerte” por la espera, acumuló más de tres millones de reproducciones y generó miles de comentarios en tono humorístico hacia el intérprete de regional mexicano.