Crean parodia de entrevista de Christian Nodal con Adela Micha

La noche del miércoles 13 de agosto, Adela Micha compartió en su canal de YouTube La Saga la esperada entrevista que realizó a Christian Nodal en su rancho de Houston.
El encuentro despertó gran interés desde que se conoció su existencia, debido a versiones que señalaban que el cantante habría buscado frenar su publicación.
En paralelo, el creador de contenido Erick Alexander compartió en TikTok una parodia de la entrevista que se viralizó de inmediato. En un clip de 53 segundos, recreó con muñecos al estilo Plaza Sésamo la prolongada pausa de Nodal antes de responder a una pregunta de Adela Micha.
El video, que termina con una escena simbólica de “muerte” por la espera, acumuló más de tres millones de reproducciones y generó miles de comentarios en tono humorístico hacia el intérprete de regional mexicano.
Durante la charla, el intérprete abordó aspectos de su vida personal, en particular su matrimonio con Ángela Aguilar y la relación previa con la artista argentina Cazzu, madre de su hija Inti. La conversación se difundió apenas un mes después de que Nodal y Aguilar celebraran su aniversario de bodas, detalla elimparcial.com
En el diálogo, Nodal negó que su separación de Cazzu estuviera vinculada a una infidelidad. Explicó que el distanciamiento obedeció a diferencias en los planes de vida de ambos, a la exigencia de sus carreras y al desafío de criar a su hija.
Respecto a su relación con Ángela Aguilar, reconoció que el vínculo avanzó con rapidez y ofreció disculpas públicas por la forma en que se dieron los tiempos, situación que lo colocó nuevamente en el ojo del huracán.
Tras la publicación de la entrevista, en redes sociales surgieron comentarios que cuestionaron si el cantante realmente siente el amor que declara por Ángela Aguilar o si se trata de un episodio similar a experiencias sentimentales anteriores.