Crece controversia contra Fátima Bosch en Tailandia tras demanda de Nawat Itsaragrisil

De acuerdo con la comisaría de Watphrayakhrai, ubicada al sur de Bangkok, la denuncia en contra de Fátima Bosch fue presentada el pasado 12 de noviembre y desde entonces “sigue bajo investigación”.

La denuncia fue interpuesta por Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo en ese país y propietario de Miss Grand International, quien asegura que Bosch lo difamó durante un incidente ocurrido en noviembre.

La controversia en torno a Fátima Bosch , la mexicana coronada Miss Universo 2025, continúa creciendo luego de que la policía de Tailandia confirmó que ya recopila pruebas en una investigación por presunta difamación.

Las autoridades tailandesas confirmaron que aún no han contactado oficialmente con la modelo mexicana, quien actualmente realiza actividades mediáticas en Estados Unidos, señala quien.com

El conflicto se originó el 4 de noviembre durante las actividades del certamen, cuando Bosch declaró que Itsaragrisil la había insultado llamándola “tonta”.

La versión se viralizó rápidamente en redes sociales y medios internacionales, sin embargo, el empresario negó haber utilizado esa palabra y emprendió acciones legales para limpiar su nombre.

La organización Miss Grand International emitió un comunicado en el que aseguró que sus abogados llevarán el proceso “hasta las últimas consecuencias”. Además, aclararon que lo que Nawat habría dicho en inglés fue “daño” y no “tonta”, como interpretó la mexicana. La diferencia lingüística se convirtió en el centro de la polémica y detonó la demanda.

“Deseamos reafirmar que el Sr. Nawat Itsaragrisil nunca llamó “tonta” a la señorita Fátima Bosch. Lo que dijo fue ‘daño’, lo cual se escucha claramente en las grabaciones de voz que ya han circulado ampliamente en diversas plataformas”, se explica en el comunicado.

Fatima Bosch , por su parte, no ha emitido declaraciones recientes sobre el caso, aunque en entrevistas previas insistió en que se sintió agredida durante el intercambio.

Su triunfo en Miss Universo, celebrado en Nonthaburi, Tailandia, el pasado 21 de noviembre, quedó opacado por esta disputa legal que ahora involucra a las autoridades locales.

La Miss Universo reapareció públicamente en Nueva York mientras continúa la polémica por la demanda por difamación que Nawat Itsaragrisil.

En entrevista con Good Morning America, Bosch recordó el incidente que detonó el conflicto previo a la final del certamen y aseguró que Nawat la humilló públicamente durante una actividad en Bangkok. Aun así, la reina mexicana sigue con su agenda y evita profundizar en el proceso legal, dejando claro que no piensa detenerse.

Por ahora, la investigación continúa y se espera que la policía tailandesa determine si existen elementos suficientes para proceder legalmente contra Fátima. Mientras tanto, la mexicana continúa con su agenda pública en Estados Unidos, sin que se haya confirmado si deberá regresar a Tailandia para enfrentar el proceso.