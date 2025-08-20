Crece la familia, anuncia Vicente Fernández Jr., que será papá otra vez

La dinastía Fernández está a punto de recibir un nuevo integrante. Vicente Fernández Jr., reconocido cantante e hijo del legendario “Charro de Huentitán”, y su esposa, la influencer Mariana González, anunciaron con emoción la llegada de su primer bebé juntos.
Fue este martes cuando Vicente Fernández Jr. y su esposa, Mariana González, anunciaron que están esperando a su primer hijo en común. La pareja compartió la noticia a través de una emotiva publicación en Instagram acompañada de un video que mostraba imágenes de un ultrasonido en 3D.
“Queremos compartir con todos ustedes la inmensa felicidad que sentimos porque un hermoso milagro ha llegado a nuestras vidas. Un ser que nos une aún más en este gran amor y que llena nuestro corazón de ilusión y esperanza. Esperamos con paciencia el momento indicado para contarles que... ¡seremos padres!”, escribió.
El mayor de los tres potrillos, agregó que ya han pasado el primer trimestre y no podía aguantar más las ganas de compartir su alegría y mostrar las primeras imágenes de su mayor bendición, señala quien.com
“Gracias infinitas por todo el cariño y los buenos deseos. Sabemos que este camino será aún más especial rodeados de tanto amor”, expresó.
Cabe destacar que la nueva integrante de la familia sería la quinta hija de Vicente Fernández Jr., quien tuvo cuatro hijos con su primera esposa, Sissi Gallego Peniche. Juntos formaron una familia discreta: sus hijos son Vicente Fernández III, Ramón Fernández, Sissi Fernández y Fernanda Fernández.
Por otro lado, Mariana, de 40 años, es mamá de dos hijos fruto de una relación anterior. A pesar de su papel como madre, ha sabido combinar su vida familiar con su faceta como empresaria y figura pública, manteniendo una relación sólida y llena de cariño con Vicente Fernández Jr.