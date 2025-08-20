Crece la familia, anuncia Vicente Fernández Jr., que será papá otra vez

La dinastía Fernández está a punto de recibir un nuevo integrante. Vicente Fernández Jr., reconocido cantante e hijo del legendario “Charro de Huentitán”, y su esposa, la influencer Mariana González, anunciaron con emoción la llegada de su primer bebé juntos.

Fue este martes cuando Vicente Fernández Jr. y su esposa, Mariana González, anunciaron que están esperando a su primer hijo en común. La pareja compartió la noticia a través de una emotiva publicación en Instagram acompañada de un video que mostraba imágenes de un ultrasonido en 3D.

“Queremos compartir con todos ustedes la inmensa felicidad que sentimos porque un hermoso milagro ha llegado a nuestras vidas. Un ser que nos une aún más en este gran amor y que llena nuestro corazón de ilusión y esperanza. Esperamos con paciencia el momento indicado para contarles que... ¡seremos padres!”, escribió.