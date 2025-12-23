Crecen rumores de posible embarazo de Zendaya

A partir de esa publicación, usuarios en plataformas como X, Instagram y TikTok comenzaron a especular sobre un posible embarazo de la actriz. Hasta el momento, no existe confirmación oficial ni declaraciones que respalden esos rumores.

La fotografía fue tomada durante una salida familiar a un evento en Londres el pasado 21 de diciembre de 2025 y se viralizó después de que Sam Holland, hermano de Tom, la compartiera en redes sociales.

Una imagen reciente de Zendaya junto a Tom Holland y los padres del actor, Dominic y Nikki Holland, volvió a colocar a la pareja en el centro de la conversación digital.

Las teorías que circulan en redes se basan únicamente en interpretaciones de la apariencia y comportamiento público de Zendaya. Ninguna de estas observaciones ha sido confirmada por fuentes cercanas a la actriz o por ella misma, señala elimparcial.com

Uno de los puntos más comentados es la elección reciente de vestuario. Algunos usuarios señalan que Zendaya ha optado por ropa holgada, abrigos de invierno amplios y chaquetas de gran tamaño durante sus apariciones públicas.

También se ha mencionado que utiliza bolsos colocados frente al cuerpo, lo que ciertos seguidores interpretan como un intento de ocultar el vientre. En redes, estas señales han sido calificadas por algunos como “claras como el día”, aunque se trata solo de especulación sin sustento médico ni confirmación directa.

Los rumores aumentaron tras avistamientos de la pareja en Leicester y en el set de la próxima película de Spider-Man. En esas imágenes, algunos fans aseguraron notar un ligero aumento de peso y lo que describen como un “rostro de embarazada”.

Estas percepciones no han sido corroboradas por fotografías oficiales ni por declaraciones de personas cercanas a la producción o al entorno personal de la actriz.

Otro elemento que alimentó las conjeturas fue el reciente cambio de look de Zendaya, quien debutó un corte tipo pixie, el más corto que ha llevado en años. En redes sociales, algunos usuarios asociaron este cambio con el inicio de una nueva etapa personal.

Sin embargo, no existe evidencia que relacione decisiones estéticas con un embarazo, y la actriz es conocida por modificar su imagen con frecuencia por motivos profesionales y personales.