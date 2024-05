”Caminar por una alfombra roja y hacer entrevista donde dices lo hambrienta que estás porque no has comido carbohidratos en el último mes, todo por entrar en un maldito vestido, está tan jodidamente mal. Admitir pasar hambre por la Met Gala, cuando sabes que hay millones de hombres y mujeres escuchando cada palabra que dices...por favor para de apoyar a estas estúpidas y e hirientes celebridades, cuya entera imagen se centra en sus cuerpos”, expresó entonces la actriz.

La fundaría de Skims siguió una dieta rigurosa, no comió azúcares y además hizo mucho ejercicio semanas antes del evento para lograr que el cierre del vestido le cerrara.

Exactamente, Kim perdió casi ocho kilos en tres semanas y antes de subir las icónicas escaleras del Met confesó en una entrevista que se privó de muchos alimentos por poder estar presente y vestida así en ese momento.

Entre las muchas personalidades que la criticaron estuvo Lili Reinhart, quien señaló que no se arrepentía de su comentario. “Siempre quise defender algo. Y aunque no me gusta que un comentario mío se convierta en 17 artículos en la revista People, nunca pienso demasiado en lo que publico. Tiene que ser una verdadera representación de cómo me siento. Y diría eso si tuviera 100 seguidores o 100 millones”, resaltó.