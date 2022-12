Cristian Castro sorprendió en redes al aparecer irreconocible

El intérprete no ha sido el único en su familia en ser criticado por usar filtros para sus selfies, pues Verónica Castro también lo hace, aunque ella de forma usual.

En la descripción de su foto Cristian escribió un corto mensaje que no está relacionado con la imagen. “Días de familia, amigos y descanso, el mejor abrazo en esta época tan linda”, se lee en la publicación.

El hijo de Verónica Castro posteó en su cuenta de Instagram una selfie, como las que usualmente comparte en sus redes sociales, con una pose usual; no obstante, lo que causó controversia es que su cara es otra.

Los internautas la criticaron por el supuesto “exceso” de filtros; no obstante, Verónica respondió de forma contundente a quienes se burlaron de ella por esto y recalcó que ella pagó por la aplicación de edición y la usa para eso, el retoque de sus fotos.

“Hubo pique, Tito, de Photoshop, pero pues para eso lo compré y me divierto”, “Pues que yo ya hasta pagué mi filtro y a mí me gusta con filtro, pero si les gusta sin filtro se pueden asomar al de mi hermano, a él le gusta sin filtro. Para que no hagan corajes, porque hace daño”, fueron los comentarios que escribió la también presentadora.

Fue tal la controversia que causaron las imágenes de La Vero y su hermano que mostró a Pati Chapoy cómo edita sus fotografías para lucir más jóvenes.