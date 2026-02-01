Cristian Castro suma nuevas fechas en el Auditorio Nacional tras agotar conciertos

Cristian Castro confirmó nuevas fechas en el Auditorio Nacional luego del éxito rotundo de su anunciado regreso a este recinto. Las primeras presentaciones, programadas para los días 10 y 11 de marzo, registraron boletos agotados en poco tiempo, lo que motivó la ampliación del calendario.

El intérprete regresará al emblemático escenario capitalino como parte de su gira “Nada Solo Éxitos Tour”, un espectáculo enfocado en repasar los temas más representativos de su trayectoria musical.

La respuesta del público reafirma el lugar que Castro mantiene dentro del gusto popular, consolidando su regreso a uno de los foros más importantes del país.

Las nuevas fechas anunciadas en la Ciudad de México serán el viernes 14 y sábado 15 de marzo, ambas a las 9:00 de la noche. Con esto, Cristian Castro suma dos presentaciones más en el Auditorio Nacional.

La venta de boletos comenzará el martes 3 de febrero a las 11:00 horas, dando oportunidad a quienes no lograron entradas para las fechas iniciales.

Estas presentaciones buscan responder a la alta demanda generada por el anuncio original, que colocó rápidamente al cantante entre las tendencias del entretenimiento musical.

El “Nada Solo Éxitos Tour” propone un recorrido por las canciones más reconocidas de Cristian Castro, aquellas que han marcado distintas etapas de su carrera.

El concepto del espectáculo apuesta por la nostalgia y la conexión directa con el público, que ha acompañado al cantante durante años.

Este enfoque ha sido clave para el éxito de las fechas ya anunciadas, convirtiendo cada concierto en un reencuentro musical con sus seguidores.