Cristiano Ronaldo podría participar en ‘Rápidos y Furiosos 11’

El futbolista Cristiano Ronaldo podría tener un papel especial en Rápidos y Furiosos 11, y su esto se volvió tendencia en redes.

La versión surgió luego de que Vin Diesel, protagonista y productor de la saga, publicara una fotografía junto al jugador, asegurando que el equipo creativo ya escribió un personaje pensado específicamente para él dentro de la historia.

Aunque no se confirmó su participación definitiva, el actor dejó claro que la invitación es real.

“Todo el mundo preguntó, si estaría en la mitología rápida... Tengo que decirte que él es uno real. Escribimos un papel para él...”, escribió y lo etiquetó.

Hasta ahora, Cristiano Ronaldo no ha hecho comentarios públicos sobre su incursión en la cinta, que llevaría por título Fast Forever y que será la entrega final de la franquicia, coincidiendo además con el 25 aniversario de la primera película.

El interés del astro portugués por el cine no es nuevo. En años recientes se asoció con el director Matthew Vaughn para crear el estudio UR-MARV, enfocado en producciones de acción, además de haber participado en documentales y otros proyectos audiovisuales.

La próxima película de Rápidos y Furiosos ha generado gran expectativa, no solo por su cierre definitivo, sino también por el posible regreso digital del personaje Brian O’Conner, interpretado por el fallecido Paul Walker, y por la tradición de sumar figuras del deporte y la música al elenco.