“Yo no soy fan, a mí no me llama su música, la canto y me sé algunas canciones y nada más, cool, pero yo no soy fan de: güey, su gira y su esto. Fui porque a Fer le gusta”, dijo.

Por otro lado, sobre los comentarios del primer show en la Arena Ciudad de México, Bárbara explicó que le pareció extraño la falta de interacción de Luis Miguel con el público, puesto que no se tomó un momento para dirigir unas palabras de agradecimiento.