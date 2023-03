A través de un video en sus redes sociales, el cantante José Ángel Ledesma, mejor conocido como “El Coyote” criticó el aumento de los costos de las casetas, y no porque no pueda pagarlos, sino por ser un abuso, por lo que la gente opta ahora por usar la carretera libre.

En el video, se puede apreciar como el intérprete de temas como Te soñé, y Árboles de la barranca, está manejando su auto por la carretera libre mostrando a sus seguidores la gran afluencia de autos que transitan por ella.

“Saludos mi raza, miren como está la carretera libre, y atrás vienen como 10 o 20 carros detrás de nosotros, qué pasó con el aumento de las casetas, que mucha gente se está beneficiando, venimos recorriendo desde Mazatlán hasta Tepic, Nayarit, y toda la libre está llena de puestos con gente comprando y eso me da gusto, y no es que no pueda pagar la caseta, sí podemos hacerlo gracias a Dios, pero se nos hace un abuso que las autopistas estén muy caras, y a parte de caras, en malas condiciones”, resaltó el cantante.

De igual forma, ‘El Coyote’ exhortó al público a que viajen por la carretera libre, al considerar que está ‘buenísima’, eso sí, pidiéndoles que lo hagan con mucha precaución, dado que no se van a encontrar ningún bache.