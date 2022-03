“Si es que algún año fue el indicado para pensarlo, este no es el año para no escuchar sus nombres en vivo en los Oscar. Este es el año para escucharlos y cantarlos fuerte. No deberíamos hacerlo este año; no deberíamos hacerlo nunca, pero menos en este año... Y debemos decir que este... 2021 fue un gran año para el cine”, remarcó en el video compartido por Hollywood Critics Association retomado del portal Deadline.

El encargado de tomar esta polémica resolución fue el presidente de The Academy, David Rubin, quien detalló a través de un correo electrónico en el que anunciaba las modificaciones para este 2022.

“Les pedimos que comprendan que nuestro objetivo ha sido encontrar un equilibrio en el que los nominados, los ganadores, los miembros y la audiencia tengan una experiencia gratificante con el programa”, redactó.

Esta medida, dijo, será analizada después de la gala del Oscar 2022.

“En el futuro, evaluaremos este cambio y continuaremos buscando formas adicionales de hacer que nuestro espectáculo sea más entretenido y más emocionante para todos los involucrados”.