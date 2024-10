Peso Pluma se ha convertido en uno de los artistas más relevantes del momento no sólo en México, sino también en los Estados Unidos. Por tanto, se ha erigido en la industria musical como una figura respetada, tanto así que ahora el jalisciense tiene la confianza de soltar unas cuantas indirectas y hablar con tono fuerte en una convención de talla internacional.

“Honor a quien honor merece, pero también no es justo hacer lo que les hacen a sus artistas, y yo soy el único... perdón que me exprese así, que tiene los hue... para venir y pararse en un panel de Billboard y decirles, a todos los artistas y también a todos los que están saliendo, que se pongan truchas”, dijo contundente el cantante.

“Van y se paran el cuello diciendo que ellos son los que cimentaron un camino.”, inició el cantante. Poco después aseguró que aquello es verdad en ciertos casos, pero advirtió que no por eso es justo lo que les hacen a sus artistas.

Sus palabras levantaron polémica y por tanto Hassan Emilio intentó calmar a la audiencia al asegurar que no pensaba decir ningún nombre. No obstante, continuó describiendo su sentir, mientras reveló detalles de su experiencia con este tipo de cuestiones.

“No voy a tirar, ni decir nombres, pero hay un chin... que vienen a mi escenario, se paran en mi escenario, me dan besos y me dicen que me quieren, y atrás de mí es otra cosa”, lanzó el artista de corridos tumbados.

En redes sociales sus palabras causaron un gran impacto. La gran mayoría de sus fans celebraron todas sus palabras e incluso comenzaron a realizar conjeturas acerca de quiénes serían aquellas personas de las que hablaba el intérprete de Lady Gaga. Sin embargo, todas son especulaciones. Surgieron nombres como Jesús Ortiz de Fuerza Regida, Chino Pacas u Oscar Maydon.