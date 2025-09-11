Critican a Ángela Aguilar por actitud soberbia con un fan

Aguilar accede y posa para la foto durante unos breves segundos, pero antes de que su seguidor pueda terminar de capturar el instante, Ángela se da la vuelta y se marcha.

En el mencionado video, la cantante mexicana sale caminando de una tienda y se dirige hacia la camioneta que la transporta. En ese momento un fanático se acerca con la intención de poder tomarse una fotografía con ella.

La familia Aguilar no deja de ser centro de comentarios y polémica. Si bien, las últimas semanas ha sido sobre todo Emiliano, quien ha acaparado los reflectores, la aparición de un video en el que Ángela Aguilar muestra una actitud distante con un fan ha generado una ola de comentarios negativos en redes sociales.

Lo más llamativo del videoclip es la reacción del fan, quien se queda desconcertado ante la retirada tan rápida de la cantante. La forma de alejarse de Ángela ha sido interpretada por muchos usuarios como un tanto descortés, señala infobae.com

Por supuesto, este momento capturado en cámara ha originado que muchos internautas hayan depositado comentarios de desaprobación en redes sociales.

“Pobrecita, hasta que no acepte que ella se equivocó no parará el hate y por lo visto su soberbia la ciega”, “De por si no tiene fans y luego con estas actitudes menos”, “Pues va perder a los pocos fans que tienen, a menos que sean igual de migajeros que ella y le soporten su altanería y desplantes”, “Mega payasa”, dicen varios comentarios.

No obstante, algunos usuarios salieron en su defensa al señalar que ha estado bajo presión mediática y que cada vez enfrenta más juicios, varios expresaron que este tipo de reacciones afectan su relación con el público. Otros internautas sugirieron que la joven artista ha decidido mostrarse más reservada debido al ambiente de críticas que la rodea.

La situación se da en un contexto de constante atención en medios y redes para Ángela Aguilar y su familia. Desde que confirmó su relación y matrimonio con Christian Nodal hace poco más de un año, las polémicas en torno a la pareja se han intensificado.

Además, temas familiares han generado conversación reciente, como el distanciamiento entre Pepe Aguilar y su hijo mayor, Emiliano, quien ha salido en defensa de su madre, Carmen Treviño, tras declaraciones de su padre en donde sugiere que ella se llevó a su hijo de su lado.

Desde luego Ángela Aguilar no ha emitido declaraciones o explicaciones con respecto a su forma de actuar en el comentado video con su fan.