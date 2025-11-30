Critican a Christian Nodal por cantar en inglés

El video del momento circuló con rapidez en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde los usuarios dividieron opiniones, aunque las críticas negativas llevaron la delantera.

Lo que pudo ser un momento emotivo rápidamente se convirtió en un tema viral debido a las críticas por su pronunciación en inglés, que opacaron el resto del show.

La reciente presentación de Christian Nodal en San Antonio, Texas, desató una fuerte conversación en redes sociales, luego de que el cantante interpretara el clásico de Ben E. King, Stand By Me .

El centro de la controversia giró en torno a la capacidad lingüística del cantante, a quien acusaron de no dominar el inglés al momento de interpretar la canción, señala elimparcial.com

Entre los comentarios más fuertes que se viralizaron destacaron: “Primero que aprenda a hablar y pronunciar bien el inglés”, “Ni él entiende lo que dice o lo que quiere pronunciar”, “Arruinó una canción icónica”, Incluso, un usuario parodió el coro escribiendo suunnnbami”.

Las publicaciones coincidieron en que el tema original había sido “arruinado” y que el intérprete de regional mexicano debería enfocarse en su repertorio en español, donde su carrera está firmemente consolidada.

Aunque las críticas crecieron rápidamente, también hubo quienes defendieron a Nodal, señalando su talento vocal y su interés en experimentar con otras propuestas musicales. Algunos usuarios aseguraron que la interpretación tenía una intención especial y que el cantante buscaba salir de su zona de confort.

Dentro de la conversación surgió una teoría que tomó fuerza en redes: que la canción podría estar dedicada a Ángela Aguilar. La idea fue compartida por seguidores que interpretaron la elección del tema como un gesto romántico hacia su pareja, especialmente por la letra simbólica del clásico de los años 60.

Hasta el momento, Christian Nodal no se ha pronunciado sobre las críticas ni sobre la teoría de la supuesta dedicatoria.