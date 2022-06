Critican a Christian Nodal por intentar besar a una de sus fans

Fue en este instante cuando ocurrió el polémico momento, pues una joven se acercó a él para pedirle una foto y cuando está muy cerca alguno de los presentes gritó: “Ella dice que eres el amor de su vida” y tras escuchar estas palabras, el famoso intentó darle un beso. La fan lo esquivó, pero el intérprete volvió a lanzar el beso, así que la chica puso su mano para evitar que esto siguiera ocurriendo.

Todo terminó en un abrazo y con un beso de Christian Nodal en el frente de la joven, pero en redes sociales las críticas contra el famoso no pararon, pues aseguraron que el cantante acosó a la fan que solo quería tomarse una fotografía.

“Híjole ese muchacho está mal”, “En un video ya se vio como es con su hermana, no se me hace raro”, “Es acoso aquí y en China”, “Se ve muy niñita!. Me da mucho gusto que la chica lo evidencio”, “Qué pena con Nodal, pensé que era un chico más inteligente”, “Sólo quería darle beso en la mejilla” y “Otro Maluma, quiere darle besos a todas”, son algunos comentarios que se pueden leer en redes sociales.

Cabe mencionar que hubo también quienes defendieron a Christian Nodal argumentando que todo fue un error y que el cantante quiso darle un beso en la mejilla a la chica, pero como ella se movía mucho ocurrió la confusión, pero ni la fan, ni el famoso han hecho declaraciones sobre lo que pasó.